20.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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Закон о Донбассе позволит Порошенко разгонять протестные митинги армией

Принятый закон «о реинтеграции Донбасса» развязывает руки президенту Украины в вопросах использования вооружённых сил внутри страны без оглядки на Конституцию.

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Такое мнение в эфире канала «UKRLIFE» выразил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это усиление власти президента. Здесь закон вступает в прямое противостояние с Конституцией Украины, потому что он позволяет президенту страны применять вооружённые силы в мирное время внутри страны без введения военного положения», – сказал Жданов.

По мнению эксперта, фактически, Порошенко наделил ВСУ функцией Национальной гвардии.

«У нас появилась Национальная гвардия, только с тяжёлой техникой и с тяжёлым вооружением. То есть, завтра, в случае протестных настроений в обществе, на Банковой мы вместо Национальной гвардии можем увидеть штурмовой батальон со всей техникой и вооружением», – отметил он.

«Вот, на что даёт право этот закон. И при этом президент не согласовывает своё решение на применение вооружённых сил ни с Верховной Радой, ни с СНБО. То есть, это укрепление вертикали власти», – считает Жданов