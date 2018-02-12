12.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Западные «друзья Киева» снова заговорили о 20 тысячах миротворцев на Донбассе

Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, говорится в подготовленном по поручению экс-генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена докладе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в докладе говорится, что в составе миссии ООН должно быть около 20 тыс. военнослужащих не из стран-членов НАТО.

«Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о силах численностью около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских, чтобы помочь разрешить ситуацию в Украине», — сказано в сообщении.

Соответствующий доклад будет представлен в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

«Для миссии потребуется сочетание некоторых европейских стран, таких как Швеция, страны с опытом работы в области поддержания мира, таких как Бразилия, и страны, к которой есть доверие у России, такой как Беларусь», — отметил автор доклада, эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн.

Кроме того, Гоуэн отметил, что по его мнению, введение миротворческой миссии на Донбасс позволит провести там местные выборы.

Напомним, как уже сообщал «ПолитНавигатор», в Москве считают категорически неприемлемым американские предложения по формату миротворческой миссии на Донбассе.