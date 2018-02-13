13.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Западные грантоеды покатили бочку на майданщиков в Раде – в угоду населению принимают «антиевропейские законы»

Украинский парламент медленно и неэффективно рассматривает евроинтеграционные законы, но при этом рассматриваются антиевропейские популистские законы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Парламентской экспертной группы по европейской интеграции (ПЭГ) Руслан Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2017 год засвидетельствовал, по крайней мере, три тенденции в законотворческой деятельности, связанные с выполнением соглашения про ассоциацию с ЕС. Первое. За год было принято 20 евроинтеграционных законов, что составляет 11% от общего количества принятых Верховной Радой, 180 законов. Т.е. соглашение про ассоциацию пока не является доминантой законотворческого процесса в Украине, и декларации про приоритетность евроинтеграционного курса не соответствуют фактам законотворческой деятельности.

Второе – большинство принятых евроинтеграционных законов рассматривались парламентом около двух лет. Это достаточно большой срок, который, во-первых, не соответствует срокам выполнения самого соглашения, во-вторых, не способствует созданию зоны свободной торговли и выхода украинского бизнеса на рынки ЕС. По нашему мнению, срок рассмотрения проектов нужно сократить, по крайней мере, вдвое – до одного года. Потенциал для этого есть.

Более того, если бы парламент тратил меньше времени на популистские, открыто антиевропейские законопроекты, которые со временем приходится отменять или существенно изменять, он имел бы возможность больше внимания уделять евроинтеграционным новациям в приоритетных секторах экономики.

Третье. Растет тенденция продвижения законодательных инициатив, которые открыто противоречат соглашению. Это вносит напряженность в отношениях с Брюсселем и негативно влияет на перспективы сотрудничества с ЕС. Эти тенденции могут негативно повлиять на общую оценку выполнения соглашения, создадут риск задержки внедрения европейских норм и стандартов в экономику, что в дальнейшем сужает перспективы украинских экспортеров в ЕС», — сказал оратор.