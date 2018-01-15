15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Завтра Украина подключится к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата

Украина присоединится к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата Container Control Programme, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу Госфискальной службы Украины.

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“16 января 2018 года Государственная фискальная служба Украины и Государственная пограничная служба Украины подпишут Меморандум о взаимопонимании с Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Подписание этого документа будет означать автоматическое присоединение к Программе по контролю за контейнерными перевозками (Container Control Programme), реализуемой ООН и Всемирной таможенной организацией”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что меморандум будут подписывать и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, и.о. председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк и директор Департамента анализа и общественных связей Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН Жан-Люк Лемайо.