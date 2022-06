Американские дальнобойные РСЗО HIMARS уже прибыли на Украину

Способные доставать до России американские дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли на Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter.

Он выразил благодарность своему коллеге и другу министру обороны США Ллойду Остину.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!



— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022