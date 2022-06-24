Американские дальнобойные РСЗО HIMARS уже прибыли на Украину
Способные доставать до России американские дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли на Украину.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter.
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«HIMARS прибыли в Украину», – написал министр.
Он выразил благодарность своему коллеге и другу министру обороны США Ллойду Остину.
«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», – добавил Резников.
HIMARS have arrived to Ukraine.
Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
Ранее президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.
Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне представитель министерства обороны США, что больше по дальности, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.
Спасибо!
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