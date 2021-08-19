Боец ВСУ перешел на сторону ДНР – украинское командование две недели игнорировало случившееся

19.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинское командование хватилось пропавшего военнослужащего, ранее перешедшего на сторону ДНР , только спустя две недели после его исчезновения и публикации предоставленных перебежчиком документов .

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель УНМ ДНР республики Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем фиксировать факты наплевательского отношения командования ВСУ к подчиненному личному составу», – сказал представитель ДНР.

По его словам, украинское командование хватилось пропавшего солдата только 16 августа – после того, как защитники Донбасса опубликовали некоторые из предоставленных перебежчиком сведений.

«Выяснение обстоятельств отсутствия на службе солдата Красозова было поручено сотруднику ВСП лейтенанту Тихомирову, которому удалось установить дату последнего появления на службе солдата Красозова – 5 августа 2021 года», – добавил Басурин.

В связи с фактом пропажи военнослужащего, только через две недели после его исчезновения, было назначено служебное расследование.

«Таким образом, спустя две недели командование 53-й бригады обнаружило отсутствие подчиненного военнослужащего, и то, благодаря только обнародованию нами информации о нем. Данные факты особенно четко демонстрируют истинное положение дел в вооруженных силах Украины», – резюмировал офицер.