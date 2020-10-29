Что сулит Арестович на переговорах по Донбассу? – неожиданный прогноз из ДНР

29.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Как республики Донбасса оценили назначение спикером украинской делегации на переговорах в Минске одиозного киевского псевдо-эксперта Алексея Арестовича? Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

…То, что переговорный процесс между народными республиками и Украиной зашел в тупик, доказало увольнение из Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина, его травля украинскими чиновниками и представителями «диванных войск». Так как Витольд Павлович намеревался подтолкнуть Украину к выполнению Минских соглашений, становится понятным, что новая фигура в ТКГ будет полной противоположностью Фокину.

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Собственно, так и получилось. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назначил советником делегации по информационной политике с полномочиями «единого» голоса по информированию СМИ Алексея Арестовича – актера, блогера, так называемого психолога и самопровозглашенного военного эксперта.

Арестович – типичный оппортунист и манипулятор. Он во все времена выслуживался перед правящими элитами «незалежной», вне зависимости от их политического курса, а сейчас пытается воздействовать на умы украинцев на своих «психологических тренингах». С началом войны в Донбассе, как и все ура-патриоты, «голос ТКГ» позиционировал себя героем Украины. Но в 2017 году серьезно прокололся, заявив, что он все-таки – не патриот, и врал жителям украинской колонии обо всем, что происходило в так называемой зоне АТО.

Сам себя Арестович называет «очень пёстрой фигурой». До его «пестроты» ни жителям Донбасса, ни украинцам нет абсолютно никакого дела. Вопрос в другом: новый член ТКГ – ярый русофоб. Новый пиарщик в контактной группе – классический представитель партии войны, о чем свидетельствуют множество интервью, где он прогнозирует обострение военного конфликта в Донбассе в 2020-2021 годах. «Говорящая голова» украинских переговорщиков до своего повышения по карьерной лестнице открыто заявляла, что войну Украина прекращать не будет. По мнению Алексея Арестовича, война – старшая масть, а социальная политика в «незалежной» не имеет никакого значения. Поэтому от такого персонажа ничего, кроме как срыва Минских договоренностей, ожидать не приходится.

Главной целью для «неньки» Арестович считает вступление в НАТО. Он без зазрения совести говорит, что цена, которую украинцы заплатят за вступление в Альянс – большая война с Россией.

Вероятно, этот человек – не в себе, если продолжает призывать население Украины к боевым действиям. Хочу сильно огорчить господина Арестовича: украинские жители убедились, что их враг – это политические элиты укроколонии, а друг – Российская Федерация. Об этом свидетельствуют фактический бойкот прошедших местных выборов украинцами, и их осознание того, что территория украинской колонии для Запада – не более, чем военный полигон.

Процесс возвращения Украины под крыло Большой России уже начался. А запустили его, сами того не осознавая, – преступные и лживые укрочиновники, которые устроили тотальный геноцид украинского населения.

В одном из недавних интервью (которые уж очень любит давать Арестович) он заявил, что главная причина того, что Североатлантический Альянс не принимает украинскую колонию в свой состав – его опасение, что «незалежная» «сдрейфует» и побежит обратно в Россию. Арестович может не волноваться: Украина не «сдрейфует», а уверенно сменит курс своего развития в сторону Российской Федерации. Ведь только Большая Россия поможет поднять страну, которую западные кураторы и их «жовто-блакытные» марионетки опустили ниже плинтуса.