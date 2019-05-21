21.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, США, Украина
Просмотров:

Демократы негодуют: Трамп игнорирует Украину

Вашингтон совершил ошибку, отправив недостаточно важного своего представителя на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью «Голос Америки» заявил бывший чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Представитель Демократической партии раскритиковал нынешнее руководство США за то, что те ошибочно не видят в Украине свою сферу интересов.

«Ошибочно послать лишь министра энергетики, а не кого-то более старшего по рангу. Хотя бы госсекретаря Майкла Помпео. Я надеялся, что вице-президент Пенс мог приехать. Я не видел в его расписании ничего настолько важного, что должно было держать его тут, в Вашингтоне. Украина – стратегическая страна для США. Это страна, где принципы всего международного порядка поставлены на карту в условиях продолжающейся российской агрессии», – заявил Карпентер.

Отметим, что личный юрист президента США Рудольф Джулиани заявил, что в окружении Зеленского находятся враги Соединенных Штатов.

Читайте также: В Киеве паника: Трамп отправил в мусорку позицию США по Крыму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть