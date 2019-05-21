Демократы негодуют: Трамп игнорирует Украину

21.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Вашингтон совершил ошибку, отправив недостаточно важного своего представителя на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью «Голос Америки» заявил бывший чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Представитель Демократической партии раскритиковал нынешнее руководство США за то, что те ошибочно не видят в Украине свою сферу интересов.

«Ошибочно послать лишь министра энергетики, а не кого-то более старшего по рангу. Хотя бы госсекретаря Майкла Помпео. Я надеялся, что вице-президент Пенс мог приехать. Я не видел в его расписании ничего настолько важного, что должно было держать его тут, в Вашингтоне. Украина – стратегическая страна для США. Это страна, где принципы всего международного порядка поставлены на карту в условиях продолжающейся российской агрессии», – заявил Карпентер.

Отметим, что личный юрист президента США Рудольф Джулиани заявил, что в окружении Зеленского находятся враги Соединенных Штатов.

Читайте также: В Киеве паника: Трамп отправил в мусорку позицию США по Крыму.