Донбасс ждёт возвращения ополченцев из России

28.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В случае эскалации боевых действий в Донбассе многие ополченцы с опытом боёв 2014-2015 годов, которые сейчас ушли из армии, готовы незамедлительно вернуться в строй.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае серьёзного «замеса» ополченцы, конечно, вернутся. Я общаюсь со многими ребятами, в основном те, кто ушёл из армии, уехали в Россию. И все выражают, причём сами пишут: «В случае чего не забудь маякнуть, куда подъезжать, если связи нет, мы найдёмся».

Конечно, они вернутся. Конечно, опыт у них колоссальный. Но нужно понимать, что в случае чего, если люди не знают, куда возвращаться – есть военкоматы, есть подразделения. Хаотично идти в сторону фронта чревато. Здесь нужно тоже соблюдать какие-то рамки.

А так – конечно. И по себе скажу – я всегда в боевой готовности», – сказал Безсонов, в прошлом – сотрудник пресс-службы оборонного ведомства ДНР.

«Я это от всех ополченцев слышу», – добавил телеведущий.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что обстановка в Донбассе значительно обострилась, и летом этого года конфликт может разгореться до крупномасштабных противостояний времён 2015 года. На фоне этого ВСУ готовятся к крупномасштабной активизации боевых действий – проводят учения по штурму населённых пунктов и гонят на восток страны эшелоны военной техники.