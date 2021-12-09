Донецкий политик: У Грызлова и ОБСЕ глаза круглые от украинских идей

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Новости Украины

В республиках Донбасса не ждали прорыва от переговоров президентов России и Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Народного совета ДНР и участник Минской контактной группы Владислав Бердичевский.

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«Мы не ждали от встречи Путина и Байдена какого-то прорыва. Зато украинский интернет просто затаил дыхание на два часа. Совершенно напрасно», – сказал донецкий политик «Комсомольской правде».

Он также добавил, что у него «цензурных слов нет», отвечая на вопрос о реализации Украиной Минских соглашений.

«Идет просто тупое затягивание переговоров. Например, что касается законодательства, Украина предложила отправлять проекты законов на электронную почту Рады. Там, может быть, рассмотрят. При этом есть контактная, рабочая группа, собралась, сидят, смотрят друг на друга. Что у ОБСЕ, что у Бориса Грызлова – глаза круглые от таких идей. Могут, например, пять заседаний, по два-три часа выяснять вопрос: «А что вы подразумеваете под «Минскими соглашениями»? Тянут время и ждут каких-то радикальных решений от США. И не похоже, что дождались», – рассказал Бердичевский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховную раду внесен законопроект, которым Киев фактически отказывается от выполнения Минских соглашений.

Кроме того, бывший посол США на Украине рассказал, что в администрации Байдена есть желающие заставить Украину выполнить Минские соглашения.