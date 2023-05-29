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В то время как простой народ воюет против России, вся украинская верхушка безнаказанно ворует и репрессирует неугодных всушников.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько может страна смотреть на этот позор, на этих Тандыров, эта мразь, которая сбила, убила национального гвардейца, молодого парня! Три ребенка у него остались сиротами. И сидит теперь, что-то ему плохо, он не ехал, он не знает, он не видел. Ну, это просто возмущает все общество! Когда военного надо, когда надо держать Червинского в СИЗО, когда надо осудить какого-то человека, защищающего государство – здесь молодцы, здесь наше правосудие быстрое, все может быстро. А Тандыр, как это так, это же Тандыр, это же целый судья. И эта сидящая каста и помогает, и спасает. Это позор, который надо раз и навсегда прекратить. Позор! В этом Тандыре просто уничтожается будущее Украины, уничтожается доверие украинцев к власти, уничтожается доверие украинцев вообще к государству, потому что так не должно быть», – негодовал Гончаренко.

«А председатель Верховного суда, которого берут на взятке в 2,7 миллиона долларов США, когда весь диван завален долларами, когда дети приносят копилку, разбивают, чтобы на машину военным, чтобы на антидроновое ружье. А это сидит на диване, заваленном долларами, и это наш председатель Верховного Суда», – добавил порохобот.