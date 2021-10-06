Главный авантюрист сербской политики пытается убедить россиян в полезности свержения Вучича

06.10.2021 20:43 (Мск), Москва, Михаил Косенков

Лидер непопулярного сербского движения «Освобождение» и кум не чистого на руку прозападного олигарха Драгана Джиласа – Младжен Джорджевич, опубликовал в российском агентстве Regnum статью, призывающую к свержению президента Сербии.

В материале «Откуда в России берутся поклонники нынешнего президента Сербии?» Джорджевич вольно интерпретирует факты, а местами и опускается до откровенной лжи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем тексте Джорджевич сообщает о том, что две надели назад в ходе своего визита в Москву он представил «план урегулирования политического кризиса в Сербии», который, по его словам, «не перестает вызывать интерес».

Однако, судя по СМИ, так называемый «план движения «Освобождения» – как российскую медиа- сферу, так и российских потребителей информации не заинтересовал совсем, что и понятно: почему в России должны всерьез относится к затее сербской авантюристической организации, чей рейтинг в родной стране колеблется в рамках статистической погрешности, по свержению власти в родном государстве?

Немного о самом плане: Джорджевич предлагает при помощи «внутреннего и международного давления» отстранить от власти нынешнего президента Сербии Александра Вучича и передать бразды правления страной до следующих выборов председателю парламента Ивице Дачичу, потому как тому «доверяют и правящие партии, и оппозиция, и Запад, и Россия».

Самое занятное в этом «плане», что сам спикер Народной скупщины ни о чем подобном не помышляет, а народ в Сербии продолжает в большинстве своем поддерживать нынешнего президента, которого предполагается отстранить дабы «уменьшить напряженность и конфликты в обществе, которые правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) провоцирует уже девять лет и благодаря которым сохраняет власть».

Словно это не прозападная и псевдо-патриотическая оппозиция устраивала погромы в крупных сербских городах, а партия власти.

Почему же Джорджевич и его карликовое движение так недовольны Вучичем? В статье ее автор пытается дать объяснение:

«Вы поддержали бы правительство в России, которое согласилось бы на отделение 17% ее территории?», – вопрошает Джорджевич, имея в виду Косово, и возникает ощущение, что ты переносишься в параллельную реальность, где Вучич не отправлял войска к административной границе с Косово, а переговорщик от Белграда Петар Петкович – не добивался в Брюсселе того, чтобы сепаратисты из Приштины отказались от намерения снимать сербские автомобильные номера при въезде на территорию этой южной провинции Сербии. «Вы поддержали бы президента России, своими средствами массовой информации и деньгами поддерживающего режим на Украине, который угнетает ваш народ, формирует Украинскую православную церковь и изобретает собственную параллельную историю, основанную на отрицании русского наследия? Потому что Вучич как раз это и делает в Черногории, поддерживая своего делового партнера Мило Джукановича».

Все вышесказанное – весьма интересно, однако Сербская Православная Церковь в лице патриарха Порфирия и митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия, равно как и подавляющее большинство чад СПЦ в Черногории почему-то, напротив, уверены, что Вучич помогает им в борьбе с раскольниками из «Черногорской православной церкви» и режимом Мило Джукановича.

То же полагают и политические лидеры черногорских сербов Андрия Мандич и Милан Кнежевич, являющиеся частыми и желанными гостями сербского президента.

А вот сам Джуканович не упускает случая полить своего «делового партнера» в версии Джорджевича грязью в ходе публичных выступлений в СМИ – как в самой Черногории, так и зарубежом.

Создается ощущение, что свой текст Джорджевич писал, руководствуясь словами Гитлера – «чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе поверят». Однако почему подобные измышления публикует российское агентство Regnum?

«Regnum вообще давно превратился в главный российский рупор для сербской «оппозиции», публикует очень спорные, провокационные, а то и откровенно лживые материалы, – прокомментировал редакционную политику ресурса телеграм-канал известного проекта «Балканист». – Создается впечатление, что они готовы опубликовать любого буйно помешанного, если он будет вещать против ненавистного им Александра Вучича. Разве что в рептилоиды они сербского президента пока не записали».

Прокомментировали в «Балканисте» и тезисы самого Джорджевича.

«Нас зацепил тезис о том, что Вучич якобы отказался от поставок энергоносителей из России и вообще кошмарит российский бизнес в Сербии. Такое впечатление, что у Джорджевича методички не обновлялись с прошлого года. Или он так загулял на новогодних праздниках, что пропустил открытие 1 января 2021 сербского участка «Балканского потока». И 4 июля, когда было закончено строительство ответвления «Балканского потока» на Венгрию, он тоже пропустил, возможно, Джорджевич в этот момент был в России и пытался объяснить «этим глупым русским», что Вучич их (наш) смертный враг. Что Джорджевич делал 1 октября, когда были торжественно запущены поставки российского газа через Сербию в Венгрию и Австрию мы знаем – он писал статью для Регнума. И не заметил, как заработал газопровод, который будет приносить в бюджет Сербии 75 миллионов евро в год. А в перспективе, когда заработает на полную мощность – и вовсе 135 миллионов. Это, конечно, надо очень постараться – не заметить 75 миллионов евро. То есть, если бы Вучич их украл, тогда да, тогда караул. Но поскольку он их принес в бюджет Сербии, мы будем делать вид, что никакого «Балканского потока» вообще не существует», – отмечает ресурс.

Также на «Балкнисте» напомнили автору статьи, что «газпромовская дочка – «Нефтяная индустрия Сербии» в этом году обещает показать рекордный рост прибылей и еще более увеличить свой вклад в сербский бюджет». И про то, как Вучич открывал новый нефтеперерабатывающий завод «НИС» в Панчево.

«В связи со всем этим хочется сказать Младжану Джорджевичу следующее: если вы на самом деле хотите ваших русских читателей в чем-то убедить – будьте с ними (нами) честны. Напишите честно о том, что Вучич делает, по вашему мнению, плохо и неправильно. И столь же честно напишите про те огромные выгоды, которые несет России и Сербии «Балканский поток». Тогда, может быть, к вам прислушаются. Пока же даже самый поверхностный анализ очередного «послания Младжана Джорджевича русскому народу» показывает, что оно состоит из смеси полуправды, откровенного вымысла и игнорирования всего того, что можно было бы зачесть властям Сербии в плюс. Так, господин хороший, вы никого ни в чем не убедите», – резюмировали эксперты.