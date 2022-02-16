«Инструмент принуждения Украины»: в АП дали оценку постановлению Госдумы

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Новости Украины

Пока нельзя со стопроцентной гарантией утверждать, какое решение примет президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в администрации президента РФ.

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Один из собеседников объяснил, что президент примет решение по итогам его переговоров о гарантиях международной безопасности с лидерами западных стран. Еще один источник, близкий к АП, называет думское обращение еще одним механизмом принуждения Украины к соблюдению Минских договоренностей.

Примечательно, что президент по этому поводу вчера подчеркнул, что депутаты в любой стране «ориентируются на общественное мнение», а в России «подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их». При этом Путин пообещал «исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это… прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

В свою очередь политолог Константин Калачев называет постановление Госдумы «инструментом давления на Киев и его европейских партнеров».

«Канцлер ФРГ Шольц уже заявил, что признание ДНР и ЛНР стало бы катастрофой. Видимо, к его визиту голосование и заготовили. На этом фоне Путин выглядит последним европейцем в российской элите, центристским политиком. Обращение сразу к нему, а не в МИД дало президенту возможность и право высказаться — и он, конечно, напомнил про Минские соглашения», – заявил Калачев.