Карт-бланш Путину и красная линия для Украины

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Новости Украины

Если Украина рискнет пойти в наступление на ЛДНР, президент РФ Владимир Путин признает независимость республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, давая оценку принятому Госдумой постановлению о признании республик.

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Он считает, что Путин подпишет постановление только в случае эскалации конфликта на границах ДНР и ЛНР.

«Если указ президента о признании независимости этих республик будет опубликован, то, конечно, он будет означать, что смысл Минских соглашений нивелируется. Мы даем президенту возможность в случае эскалации и нападения Украины на жителей ЛНР и ДНР принять решение об их защите», — заявил политик.

В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что депутаты Госдумы предоставили президенту карт-бланш.

«Это вписывается в современную модель внешней политики, которую задали американцы. Этим постановлением проводится красная линия. Теперь президент может сказать: если вы не сделаете то-то и то-то к такому-то сроку, я поддержу обращение Думы», – говоирт Жарихин.

Он добавил, что теперь Киеву больше нельзя не соблюдать Минские соглашения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Госдума РФ проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России о признании республик Донбасса.

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