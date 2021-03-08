«Хватит дипломатии». Тихановская посягнула на территориальную целостность РФ

08.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Самопровозгласившая себя «лидером нации» экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не собирается считаться с волеизъявлением жителей Крыма на референдуме 2014 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», она заявила в интервью киевскому журналу «Новое время».

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Издание поинтересовалось, почему ранее Тихановская уклонялась от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма, а теперь открыто заявила, что полуостров украинский.

«Потому что есть дипломатические ответы, и я их старалась придерживаться. Но сейчас, ассоциируя ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине, когда у нас человек фактически захватил власть и удерживает ее только благодаря насилию, — тут уже, знаете, не до дипломатии. Ведь ответы настолько очевидны, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем», – достаточно невнятно объяснила свою позицию Тихановская.

При этом ранее она утверждала, что Крым присоединился к России в результате «войны и кровопролития» и де-факто является территорией РФ.