Концепция поменялась: Лукашенко отказался легализовать «Батькиных русофилов»

05.05.2021, Минск, Артем Агафонов

Ну не любит Лукашенко партии и ничего с этим поделать, похоже, нельзя. Последняя политическая партия в Белоруссии была зарегистрирована аж в 2000 году, и после этого все попытки создать партию заканчивались отказом Министерства юстиции. Сейчас белорусская политика оживилась, и инициаторы партийного строительства вновь стали ньюсмейкерами, рассчитывая на то, что, зачищая «поляну» от старых политсил, давно уже являющихся атавизмами многопартийности 90-х, Батька расчистит место под солнцем для новых проектов.

Таких инициатив было несколько – свои партии пытались создать оппозиционеры, сторонники Бабарико и либерального экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева, но пока самым известным и единственным, дошедшим до Минюста проектом партийного строительства стала инициатива по созданию партии «Союз», которую ее инициатор Сергей Лущ позиционировал, как «пророссийскую оппозицию».

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В чем выражалась оппозиционность «Союза» – решительно непонятно. И Лущ, и другие инициаторы создания партии никогда в резко критическом отношении к Лукашенко замечены не были, а после того, как было объявлено о планах создания партии и вовсе переключились с простой лояльности к власти в режим сервильности, поддерживая абсолютно все, что говорит и делает белорусский президент.

Партия «Союз», даже не имея официального статуса, уже получила неофициальное прозвище «батькины русофилы». Несмотря на то, что в Белоруссии хватает политиков, ориентированных на союз с Россией, а самый первый съезд тогда еще гражданской инициативы «Союз» в Витебске не мог бы состояться без Республиканской партии труда и справедливости и движения «Гражданское согласие», ее создатели позиционировали себя как основную и чуть ли не единственную политическую силу, ориентированную на союз с Россией.

Как и многие, видя угодливую позицию «Союза» по отношению к белорусской власти, я был уверен, что «сухой счет» в этот раз будет «размочен», и «Союз» станет первой белорусской политической партией, зарегистрированной в 21 веке.

У «Союза», казалось, были все шансы на то, чтобы стать партией и даже получить несколько депутатских мандатов на ближайших выборах. В политическую картину позднелукашенковской Белоруссии такая партия прекрасно бы вписалась. Абсолютно лояльная и беззубая, она, тем не менее, могла бы оттянуть на себя часть пророссийского электората. Однако зарегистрироваться все равно не дали. Очевидно, власть решила в многопартийность не играть, и не размениваться на создание нескольких карманных партий, а просто собрать всех своих сторонников в Партию народного единства, создаваемую сейчас на базе главного пролукашенковского общественного объединения «Белая Русь».

Накануне белорусское Министерство юстиции сообщило, что «Союзу» в регистрации отказано. По данным министерства, из 1023 учредителей партии, 26 человек не существовало вовсе, а один и вовсе оказался иностранным гражданином. В общем, вместо законодательно установленной численности в тысячу человек, в «Союзе» оказалось лишь 996, а это не только непорядок, но и основание для отказа в регистрации.

То, что нерегистрация партии «Союз» была политическим решением, очевидно. Проросийские настроения в Белоруссии достаточно сильны, но политических партий, ориентированных на союз с Москвой, немного. И это уже не первый случай, когда в Белоруссии тормозят пророссийских политиков.

Дмитрий Беляков был одним из самых заметных сторонников Лукашенко в прошлом году. Он активно присутствовал в эфире российских телеканалов, поддерживал любые инициативы «Батьки» и даже создал движение «Инфоспецназ», чтобы поддержка Лукашенко была более массовой.

Но ничего у Белякова не получилось. Его общественное объединение «Единое отечество» так и осталось проектом. Минюст попросту отказал ему в регистрации. В итоге и «Инфоспецназ», и сам Беляков остались на периферии белорусской политики. Сейчас оказаться на периферии рискуют и организаторы партии «Союз».

Лущ собирается повторно проводить учредительный съезд и заново подавать документы на регистрацию своей партии. Процесс это дорогостоящий и трудозатратный, но в белорусских условиях малоэффективный. В республике есть партии, которые безуспешно пытаются получить государственную регистрацию уже второе десятилетие.