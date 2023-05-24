Конфликт генпрокурора и премьера Польши: раскол правящей коалиции или политическая технология?

На верхушке польской власти вспыхнул очередной скандал. Глава Минюста и генпрокурор Збигнев Зёбро, лидер партии «Суверенная Польша», жёстко раскритиковал премьера Матеуша Моравецкого из «Права и Справедливости».

Пока две упомянутые партии входят в правящую коалицию «Объединённые правые», но если «Суверенная Польша» отдельно пойдёт на парламентские выборы этой осенью, последствия предсказать сложно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью польскому консервативному еженедельнику Do Rzeczy Збигнев Зёбро заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «ошибся во всех важнейших решениях, принятых им на уровне Европейского Союза». Эти слова вместе с фотографией министра юстиции и генерального прокурора страны (по польским законам эти должности занимает один человек) были вынесены на обложку журнала.

Стоит отметить, что Зёбро давал интервью именно как политик, лидер партии «Суверенная Польша», а не министр или генпрокурор. Он подчеркнул, что смена названия его политической силы, которая до недавнего времени именовалась «Солидарная Польша», связана с тем, что ныне вопрос защиты суверенности страны становится ключевым по причине «растущего шантажа и вмешательства ЕС в польские дела».

Зёбро

Вину за это министр возложил на своего непосредственного начальника – премьера, представляющего старшего коалиционного партнёра, партию «Право и Справедливость» (ПиС). Главная претензия Зёбро к Моравецкому – согласие последнего утвердить на саммите ЕС в декабре 2020 года так называемый «механизм обусловленности».

Вкратце он состоит в том, что Европейский Союз может приостановить выплаты государству-члену – как из бюджета ЕС, так и из специально созданного фонда восстановления после пандемии, – сославшись на нарушение этим государством принципа верховенства права.

Подобных претензий к Варшаве со стороны Брюсселя более чем достаточно, потому неудивительно, что Польша до сих пор не получила денег для финансирования Национального плана восстановления (KPO, Krajowy Plan Odbudowy). А ведь именно с первыми плодами реализации КРО «Право и Справедливость» планировала в третий раз подряд победить на парламентских выборах, которые должны состояться в октябре-ноябре 2023 года.

В свою очередь, ещё в 2020 году «Солидарная Польша» предупреждала, что, во-вторых, ЕС денег для КРО не выделит, а во-первых – суверенитет не продаётся ни за какие деньги. Сам Зёбро тогда даже заявил, что для Польши дело обстоит очень просто: «Вето или смерть». Но Моравецкий, который воспользовался правом вето в процессе предварительного принятия «механизма обусловленности», в конце концов, поддался на уговоры Ангелы Меркель.

Премьер ответил своему министру в весьма хамском стиле, больше присущем лидеру ПиС Ярославу Качиньскому. Выступая на пресс-конференции в Гдыне, Матеуш Моравецкий сказал:

«Часть своего детства я провел в деревне, и там фермеры научили меня старой пословице: «Корова, которая много мычит, дает мало молока». Каждый раз, когда я слышу или читаю такие слова министра юстиции, я убеждаюсь в точности этой пословицы».

Премьер-министр также обвинил министра юстиции, что тот не справился с судебной реформой – хотя ранее Зёбро называл причиной этого блокирование необходимых законов со стороны Моравецкого. В свою очередь, министр призвал премьера к «конкретной дискуссии» по вопросу отношений Польши и Евросоюза, и особо касательно пакета Fit for 55 (снижение выбросов СО2 на 55% до 2030 года во всех странах ЕС). Достижение этой цели, по расчётам банка Pekao S.A., обойдётся польским домохозяйствам в 2-2,5 миллиарда злотых (почти полмиллиарда долларов).

На данный момент среди польских журналистов и аналитиков нет единства в оценках того, являются ли все эти заявления Збигнева Зёбро свидетельством окончательного решения «Суверенной Польши» идти на выборы отдельным списком. Сам он в интервью Do Rzeczy, говоря о будущем «Объединённых правых», отметил, что ключевые персонажи в ПиС сейчас работают над тем, чтобы исключить людей Зёбро из будущих партийных списков в округах. Ранее польские СМИ писали, что этим занимается сам премьер Моравецкий.

По данным портала Onet.pl, лидера «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского не слишком беспокоит то, что сейчас происходит на линии Моравецкий-Зёбро. По принципу «разделяй и властвуй» он дал негласное разрешение атаковать партию Зёбро и самого министра юстиции, чтобы последний понял, что шантажом и крепкими словечками многого не добьешься в плане получения мест в избирательных списках, и всё равно придёшь с поклонной головой. С другой стороны, в чрезмерном усилении премьера и увеличении числа его людей в списках «Объединённых правых» Качиньский тоже не заинтересован.

Как отметил в эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору» польский политический аналитик Конрад Рэнкас, наблюдая разделение между «Правом и Справедливостью» и «Суверенной Польшей», нужно понимать, что это вопрос политической технологии, а не программных различий.

«Специфика польского избирательного права способствует созданию крупных избирательных блоков только в случае ощутимого преимущества одной группы над всеми остальными, особенно в случае большого дробления голосов и неспособности значительного числа партий преодолеть избирательный порог. В других ситуациях выгоднее создать несколько блоков (2-3), которые, базируясь на каких-то общих пунктах, но формулируя их по-разному, могли бы завоевать избирателей по отдельности, а после выборов создать коалицию уже в парламенте» – считает эксперт.

«Такова ныне ситуация в Польше, на что впервые обратила внимание либеральная парламентская оппозиция. Конечно, Дональд Туск из «Гражданской коалиции» может ритуально призывать к «созданию единого списка оппозиции против ПиС», но все исследования показывают, что наилучший результат будет достигнут, когда вся оппозиция идет отдельно, т.е. «Гражданская коалиция», Блок «Польша2050 – Польская народная партия» и «Левые». Ярослав Качиньский осознает эту угрозу, поэтому делает тот же маневр: вместо одного списка «Объединённых правых» – два списка. Один – с технократическим лицом премьер-министра Моравецкого, идущего на компромиссы в Брюсселе, другой – под руководством Збигнева Зёбро, критикующего эти компромиссы» – отмечает Рэнкас.

«Это также лучший метод продолжения нынешней шизофренической политики Варшавы, которая одновременно соглашается со всеми требованиями Брюсселя (например, в вопросах энергетической политики) – и в то же время громко обвиняет Евросоюз во всех своих неудачах (вроде зернового скандала с Украиной). Это также позволяет правому крылу реализовать интересы Вашингтона, который до сих пор угрожает Германии и Франции выходом из ЕС более мелких восточноевропейских стран во главе с Польшей, которые до сих пор являются сферой экономического влияния Германии» – подытожил польский эксперт.

С другой стороны, не в пользу самостоятельного похода «Суверенной Польши» на выборы говорят рейтинги этой партии, которые оцениваются в 1,2-3%. Но тут стоит учесть, что открыто их никто не замерял, ведь Зёбро всегда воспринимался исключительно как младший политический партнёр Качиньского. При этом в руках министра юстиции и генерального прокурора Польши в руках колоссальный административный ресурс, ведь он влияет как на прокуратуру, так и на суды.

До недавнего времени Збигнев Зёбро использовал этот ресурс исключительно во благо ПиС. К примеру, в конце февраля был арестован на три месяца Влодзимеж Карпинский, бывший министр финансов в 2013-2015 годах, а в настоящее время – правая рука мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Тшасковский – один из ключевых деятелей ГК, соперник Анджея Дуды во втором туре президентских выборов 2020 года.

Но ситуация может радикально измениться. Если Збигнев Зёбро окончательно убедится, что в ПиС решили «кинуть» его партию на последнем этапе перед выборами, не дав проходных мест в списках, то «Суверенная Польша» может начать отдельную избирательную кампанию.

Во-первых, «свободный» электорат для неё ещё есть – согласно свежему опросу компании IBRiS, 8,6% поляков до сих пор не определились со своим выбором, причём это в основном бывшие избиратели ПиС. Кроме того, в случае самостоятельного похода на выборы «суверенисты» могут откусить кусок нынешнего электората ПиС, а также националистической «Конфедерации», чьим избирателям нравятся евроскептические лозунги. И в случае преодоления избирательного порога именно у партии Зёбро будет «золотая акция» для формирования правящей коалиции на основе ПиС.

А во-вторых, в ходе кампании «Суверенной Польши» вполне могут быть использованы полномочия её лидера, в первую очередь, как генпрокурора. Просто направлены они будут не против оппозиционеров, а против бывших соратников по власти.

Например, 19 мая Збигнев Зёбро лично передал Генеральной прокуратуре Польши дело о падении в декабре минувшего года под Быдгощем российской ракеты и последовавшего за ним конфликта между Минобороны и командованием польской армии – раньше ним занималась военная прокуратура.

При этом польские комментаторы уверены, что виновником прекращения поисков ракеты (её случайно обнаружили только в апреле 2023-го) является министр обороны Польши Мариуш Блащак, один из самых приближённых к лидеру ПиС политиков. Таким образом, получив инструмент давления на Блащака, Зёбро сможет улучшить свои позиции в торгах с Качиньским – как перед выборами, так и после них.