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Новости Украины

Если часть Украины, не освобождённая Россией, останется под властью США, там будут формироваться отряды из головорезов и диверсантов, терроризирующих освобождённые земли.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если часть территорий Украины останется под НАТО (читаем США), то действительно, эта территория будет превращена в плацдарм и будет запущен проект «Оккупированная Украина». Может, Пётр Порошенко успеет удрать и возглавить правительство Украины в изгнании, будет ездить по кабинетам Европы, лить слёзы и проклинать москалей, которые «захватили Украину». Понятное дело, что кто-то будет скидываться деньгами, а на эти деньги будут наниматься головорезы, которые будут пытаться проникать на территорию освобождённой Украины для того, чтобы вести диверсионную работу. Так было всегда, когда происходит освобождение стран после британского или американского владычества, остаются силы, которые вносят дестабилизацию», – сказал Леонков.

Напомним, ранее в Москве заявили, что у России есть несколько возможных ответов на попытку провокации на Донбассе и обострение отношений с Западом. Например, размещение российских ракет вблизи американских границ или операция по освобождению Украины.

Кроме того, ранее в Москве отметили, что существует серьёзная опасность того, что в освобождённой Новороссии и Малороссии государственное переучреждение и дальнейшее строительство могут перехватить беглые украинские политики и представители организаций, паразитировавших при Украине на имитации защиты русскоязычного населения.