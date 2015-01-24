Мечты о «победоносной войне» закончатся для Киева новым Иловайском

Новости Украины

Несмотря на ряд позитивных изменений для ВСУ за последние годы, военная операция против ЛДНР чревата для украинской армии серьезными поражениями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов.

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«Вряд ли новая война будет выгодна Украине. Конечно, за последние 6 лет украинская армия значительно изменилась в лучшую сторону, но даже сейчас масштабная наступательная операция выглядит рискованно. Попытка провести маленькую победоносную войну может закончиться очередным «котлом под Иловайском», – говорит эксперт.

«Да и потом, Зеленский все еще не исчерпал надежду на дипломатический путь решения конфликта. Угроза эскалации может быть использована лишь как попытка подтолкнуть Россию к «Минску-3»», – считает Молчанов.

Отметим, что мнения экспертов относительно возобновления полномасштабных боевых действий между Украиной и республиками Донбасса зачастую диаметрально противоположные.

Одни утверждают, что Украина вот-вот начнет войну, но граница потом может пройти по Днепру.

При этом другие говорят, что ВС У не рискнут атаковать ЛДНР, но могут провести серию диверсий и терактов на границе с Крымом.