Мемориал в Ржеве: мы увидели, кто есть кто

01.07.2020, Севастополь, Платон Беседин

В городе Ржев открыт мемориал Советскому солдату. Вскоре я поеду туда, потому что, живя в Севастополе, обязательно приезжаю в подобные места. Чтобы поклониться. Так, я был в Сталинграде, Хацуни, Хатыни, Брестской крепости и многих других точках сборки нашей боли и нашего мужества. (Впрочем, «боль», «мужество» – в данном случае лишь слова, не способные описать происходившее). В общем, быть в Ржеве мне обязательно.

Но сейчас – о другом. Потому что, как то говорят, у меня есть для вас новости: хорошая и плохая. С чего начать? С хорошей? Let it be, как сказал бы сэр Пол.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В декабре прошлого года на экраны вышел фильм «Ржев». Он посвящён событиям битвы подо Ржевом. И, несмотря на все старания, снято это было не слишком убедительно. Весь фильм не стоит и одной буквы из совершеннейшего стихотворения Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Тогда я написал в рецензии на кино: «Не правильнее ли сделать фильм о событиях подо Ржевом чем-то вроде национального проекта? Не правильнее ли привлечь к нему лучших режиссеров, художников, актеров, операторов и прочих? Ведь мы потеряли там, по меньшей мере, миллион человек. Кино о таких событиях — это не просто лента, не просто бизнес, не просто два часа экранного времени, а полотно памяти…». Этим ведь, согласитесь, грешат наши дилетанты от синематографа, которые о большом, трагическом или торжественном, снимают банальную «клюкву».

Но воззвания мои были услышаны. Воззвания миллионов таких, как я. И, похоже, в Ржеве мы увидели, действительно, колоссальный мемориал – он поражает. Даже на фотографии. Можно и нужно сердечно благодарить скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина за их великолепнейшую работу. Низкий поклон. К слову, отрадно, что этим людям, столь точно прочувствовавшим дух места, всего 33 года и 29 лет соответственно.

Главное – в этом мемориале есть душа, потому что создатели. Сами вложили в него душу. Это особенно важно сегодня. Когда почти всё – патриотическое или непатриотическое, не суть – делается ради отчётности, ради галочки. И от такого бюрократического – кафкианского – подхода накатывает подчас отчаяние, но мемориал в Ржеве именно что даёт надежду. Это действительно, пусть кому-то и не понравится данное слово, духоподъёмно.

И, конечно, мемориал необходимо было сделать раньше, а не под 1 июля 2020 года. Почему не делали? Хороший вопрос. Впрочем, делать не переделать – это про Россию с её гигантской территорией. Не забываем об этом.

А теперь о плохом. Идиоты – иначе не назову – решили, что памятник похож на дементора. Владимир же Путин записал на его фоне обращение – и потому президента стали называть Вованом-де-Мортом. Что я об этом думаю?

Ну, во-первых, вспоминаю известное выражение Сергея Лаврова о «дебилах бл…ь».

Нам ведь часто рассказывают о таких «критиканах», что они хают государство, а не страну, не народ – мол, вы разделяйте данные понятия. Нет, государство критикуют такие, как я. А вот эта сволота ненавидит не просто Путина или Кремль (у них они, наоборот, вполне себе частенько кормятся с рук, как жадные и вечно голодные голуби), а именно страну и народ. Им отвратительны его идеи, его сущность, его память – отвратительна сама народная экзистенция. Они презирают русское и хотят переделать окружение под что-то своё, только им ведомое. Они, на самом деле, рабы по своей природе, потому вопят, что кругом одни рабы, но хотят рабской жизни для всех – ведь иначе не могут (я намеренно столь часто использовал слова с корнем «раб»).

Скажете, что это просто шутка? Юмор? Стёб? Нет. А если и юмор, то это мерзкий и неубедительный юмор. Действительно, к слову, построенный на стёбе – он отражает постмодернистское мышление, которое подавляло страну многие годы, когда высмеивалось всё, когда серьёзное и фундаментальное намеренно превращалось в пустое и малозначительное, когда смех…ки летели, точно бомбы. Ведь стёб этот – одновременно и оружие, и признание. Оружие поражения, а признание собственного бессилия – того, что светлоликие люди не способны предложить ничего взамен; только стёб, только слабость.

Что делать с ними? Понять и простить? Можно, но не слишком ли часто мы занимаемся этим? 75 лет назад мы защитили и спасли не только себя, но и Запад – спасли от самого страшного его порождения – фашизма. Возможно, пришло время спасти этих странных людишек от их собственного безумия, рождённого рабской сущностью. «Рабы – не мы…» Ну-ну.

А да, и если вы хотите киноаналогий, то вот вам пожалуйста. То дурачьё, что потешается над мемориалом в Ржеве, более всего напоминает Гриму Червеуста из «Властелина колец». Абсолютно тот же стиль. И абсолютно тот же конец им уготован. Ждите.