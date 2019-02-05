Минску предложили для начала признать российский статус Крыма

05.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Белоруссия на неофициальном уровне признала Крым частью РФ, но позиция официальной власти до сих пор не определена.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

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«Скажи мне чей Крым, и я скажу, кто ты. В данной ситуации это лакмусовая бумажка, которая позволяет определить реальность интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. С одной стороны, де-факто Белоруссия признает Крым частью России, ну по-другому и быть не может, потому что признание части государства частью этого государства не является необходимым. Если у нас есть дипломатические отношения, более того, союзнические между Белоруссией и Россией, то необязательно признавать какую-то ее отдельную часть.

Точно так же в Крыму мы можем видеть белорусские магазины, белорусские товары поступают в Крым, ни для кого это не секрет. Но такая половинчатость: тут мы признаем, тут не признаем, здесь торгуем, а официальные лица не могут выступать как официальные лица, она приводит к недопониманию и к тому, что здесь необходимо еще очень много чего решать и действовать в направлении реальной интеграции. Поэтому Крым в данном случае – это точка сборки Союзного государства, от которой будет зависеть очень много», – заявил Бедрицкий.

Напомним, Белоруссия потеряла льготные поставки нефти из РФ, которую ранее Минск перепродавал в виде топлива, в том числе, украинской армии, получая доход. Взамен на новые льготы и кредиты Москва требует реальной интеграции, однако Минск предпочитает играть в «самостийность».

Так, Лукашенко публично заявлял, что «не продаст суверенитет за бочку нефти». Кроме того, минские чиновники начали заигрывать с Западом по примеру бывшего украинского руководства, предлагая провести в Белоруссии саммит «Восточного партнерства» – проекта, направленного на дальнейшее снижение влияния Москвы в бывших странах СССР.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отказался от перехода на российский рубль как единой валюты Союзного государства. Президенты России и Белоруссии провели несколько встреч в декабре прошлого года, еще один визит Лукашенко в Москву запланирован в ближайшее время.