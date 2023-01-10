Можно распускать ВСУ: Хребет украинской экономики перебит навсегда – эксперт

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Украинская экономика перешла ту черту, за которой уже невозможно восстановиться – такие отрасли, как машиностроение и тяжёлая металлургия, на Украине безвозвратно утрачены.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хребет украинской экономики по факту оказался перебит. Один только Мариуполь давал почти четверть валютной выручки страны. Даже если удастся выйти на границы 1991 года, какую цель декларирует наш президент, то восстановить разрушенное практически невозможно. Тяжёлая металлургия, машиностроение, всё это уже кануло в лету», – сказал он.

Напомним, накануне в Киеве заявили, что России не нужны новые волны масштабных ударов по Украине, потому что она фактически добилась своих целей, уничтожив половину экономики противника.

Кроме того, странам Запада приходится тратить всё больше средств на поддержку неонацистского режима – с начала Специальной военной операции стоимость содержания Киева выросла для Европы в восемь раз.