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17.09.2021 16:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Польша, Украина
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«Не разевайте рот на нашу Родину!» – белорусы Украины устроили митинг у польского посольства

Новости УкраиныПроживающие на Украине белорусы устроили акцию возле посольства Польши в Киеве, протестуя против поддержки...

Проживающие на Украине белорусы устроили акцию возле посольства Польши в Киеве, протестуя против поддержки Беломайдана со стороны официальной Варшавы.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель белорусской общины «Сябры Волыни» Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На опубликованных кадрах видно, что на акцию пришло около десятка человек. Они скандировали «Польша, руки прочь от Беларуси!» Также они держали в руках плакаты с соответствующим содержанием.

«Мы, белорусы Украины, собрались в этот знаменательный день, а сегодня у нас на исторической Родине народный национальный праздник – День народного единства.

Почему мы вышли именно под польское посольство? Потому что именно 17 сентября 1939 года начался освободительный поход Западной Белоруссии и Западной Украины. И наш главный месседж, который мы хотим донести – чтобы Польша не вмешивалась во внутренние дела Республики Беларусь», – пояснил Кононович.

Он также призвал Варшаву «не совать свой нос в чужие дела».

«Может, у неё (Польши – прим.) есть какие-то амбиции насчёт Западной Белоруссии и Западной Украины. Так мы хотим ей сказать – ничего у вас не получится. Не развевайте рот на чужой каравай, на нашу историческую Родину», – резюмировал общественник.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Польшу в организации массовых протестов, вспыхнувших в стране после выборов главы государства в августе прошлого года. Лукашенко также утверждал, что Минск старался найти компромисс, но в Варшаве это восприняли как слабость.

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