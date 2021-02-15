«Нервы целые – бегать буду» – раненый комбат ДНР встретился с Пушилиным

15.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин приехал навестить командира 1-го территориального батальона Народной милиции ДНР Сергея Попова (позывной «Длинный»), который накануне пережил покушение украинских диверсантов.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале военкор Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым делом руководитель республики поинтересовался у офицера состоянием его 12-летней дочери, которая в момент покушения была вместе с отцом.

«Я её на попутке отправил, у меня там знакомые подъехали, у меня там много знакомых. Я ей сказал выйти из машины, она отошла. Я в себя пришёл, смотрю – она стоит. Ну, я ребят попросил, они её отвезли», – сказал Попов.

Врачи сообщили, что ребёнок получил психологическую травму, однако окончательного заключения пока не сообщили.

«Как себя чувствуешь?» – поинтересовался Пушилин.

«Нормально, только нога болит. Нервы целые, пальцами шевелил, бегать буду», – ответил пострадавший.

Также глава ДНР поинтересовался, не было ли каких-либо предпосылок к покушению.

«Это работала украинская оперативная группа диверсантов. Каких-то внутренних разборок у нас быть не может, у нас всегда со всеми ровно, особенно у меня», – рассказал командир батальона.

Тем не менее, Денис Пушилин предположил, что украинская сторона попытается вновь преподнести случившееся как «внутренние разборки», как это уже не раз бывало.

«Это понятно, они так и будут всё оправдывать. Они так же говорили и про Гиви, и про Моторолу, была такая же самая ерунда, а сейчас сами признаются, что это они. Все это понятно», – сказал он, и пожелал раненому скорее поправляться.

Комментируя происшествие, уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова отметила особую циничность преступления.

«Подорвать автомобиль с ребенком, причем в городе, в густонаселенной местности и в час пик – сложно представить более беспощадный и циничный акт агрессии. Люди, которые пошли на это, прекрасно понимали, что пострадает не только водитель, но и несовершеннолетний пассажир, не имеющий никакого отношения к вооруженному конфликту.

Также под угрозой могли оказаться и другие гражданские лица – случайные прохожие и мимо проезжающие граждане, поскольку осколки и части взорвавшегося авто разлетелись на десятки метров», – цитирует Морозову пресс-служба.

Омбудсмен напомнила, что, согласно нормам международного гуманитарного права, террористические акты относятся к запрещенным методам ведения войны.

«Кроме этого, все гражданские лица имеют «иммунитет» от нападения – мирное населения нельзя превращать в мишени военных и подвергать опасности», – подчеркнула она.

Покушение также прокомментировали в НМ ДНР. В пресс-службе ведомства сообщили, что оно было организовано ВСУ, чтобы отвлечь внимание общественности от постоянных небоевых потерь и плохого состояния украинской армии.

«Так, вчера президент Украины после гибели трёх боевиков 81-й аэромобильной бригады ВСУ, подорвавшихся на собственных минах во время выдвижения на наблюдательный пост в районе населённого пункта Новолуганское, поставил задачу начальнику Генерального штаба Украины Хомчаку лично прибыть в район проведения ООС для проведения разбирательства по данному факту.

Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения «Запад» организовать резонансный диверсионный акт, с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с этой целью украинское командование организовало покушение на одного из командиров батальона Народной милиции ДНР.

«Объектом теракта украинские боевики выбрали автомобиль военнослужащего НМ ДНР, установив взрывное устройство на дно автомобиля, которое сработало в жилом районе города Горловка.

Мы отмечаем, что данная украинская террористическая операция не была согласована Хомчаком с Киевом и выполнялась по его прямому приказу, что говорит о неспособности политического руководства Украины контролировать военное ведомство страны, что ведет к обострению обстановки на Донбассе по вине украинской стороны.

Применяя террористические методы войны, так называемые украинские «спецназовцы» осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан», – добавили в НМ ДНР.