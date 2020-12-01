«Незнаменитая война»: Разоблачение антисоветских фальшивок

01.12.2020, Москва, Александр Ростовцев

30 ноября исполнился 81 год с начала советско-финской войны, известной также как «Зимняя война». Советский поэт Александр Твардовский в своём стихотворении «Две строчки» очень верно сказал: «на той войне незнаменитой…».

И в самом деле, война с Финляндией, длившаяся 105 дней, до сих пор вызывает ожесточенные споры среди историков, является источником мифов и инсинуаций со стороны внешних и внутренних недругов нашей страны.

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Тем не менее, материалов и добросовестных исследований на тему «Зимней войны» существует предостаточно, чтобы раз и навсегда прояснить её причины и отсеять зёрна исторической правды от плевел слухов и кривотолков.

Почему же советско-финская война стала «незнаменитой»? По мнению упоротых антисоветчиков, это событие замалчивается из-за неудач и высоких потерь Красной Армии, особенно в начальный период войны.

Однако обратившись в прошлое, можно увидеть, что в период «интербеллум», т.е. в промежутке между финской кампанией и Великой Отечественной войной, советский агитпроп уделял довольно много внимания советско-финской войне.

Так, например, сегодня мало кто помнит, что знаменитый Василий Тёркин – собирательный образ советского солдата из поэмы Твардовского – начал свой боевой путь именно с Финской войны, а конкретно – с переправы в районе Кивинеими 7 декабря 1939 года.

Начало боевого пути Василия Тёркина – Финская война

О подвигах советских солдат на Финской войне писал известный поэт Евгений Долматовский, а в период с 1940 по 1942 годы отечественный кинематограф выпустил в прокат четыре фильма на эту тему: «Машенька», «Фронтовые подруги», «В тылу врага» и «За нашу Советскую Родину», причём «Машенька» и «Фронтовые подруги» были удостоены Сталинской премии II степени.

Кадр из фильма “Машенька”, ставшего началом блестящей карьеры актёра Михаила Кузнецова

Финская война объяснимо ушла в тень куда более масштабного и трагического события – Великой Отечественной войны. Кроме того, после войны Финляндия прочно вошла в орбиту СССР, в связи с чем старые обиды с обеих сторон предпочли не вспоминать.

Всё изменилось с развалом СССР. Внутренние и внешние ревизионисты взялись переписывать историю, причём советско-финской войне уделялось особое внимание, как одному из эпизодов «довоенной сталинской агрессии в Европе».

Очень скоро в общественное сознание был вброшен миф, будто злобный советский исполин напал на маленькую беззащитную Финляндию – с целью сделать из неё очередную союзную республику.

Пограничник Золотухин на советско-финской границе вблизи Белоострова

На деле же, Финляндия накануне войны не была такой уж беззащитной овечкой, которую из неё последние 30 лет усердно лепят исторические фальсификаторы.

Саму по себе довоенную Финляндию в СССР не боялись. Опасались того, что территория этого государства, благодаря политике враждебных правительств, сделает из неё плацдарм для более крупных агрессоров. Таких, как гитлеровская Германия.

Союзники. Маннергейм и Гитлер

Впрочем, обретя независимость после распада Российской империи в 1917 году, финские правящие круги и без Гитлера постоянно носились с идеей строительства «Великой Финляндии».

Следствием этой политики уже в 1918 году стали территориальные претензии на российские земли и акты агрессии, известные как Первая советско-финская война 1918 – 1920 годов.

Следует заметить, что у великочухонцев губа была не дура, ибо прирезать Финляндию территориями они собирались за счёт нашей Карелии, Мурманской области и других северных территорий СССР.

В ходе контрнаступления Красной Армии в 1919 году часть захваченных Финляндией земель удалось освободить, но при заключении Тартуского мира в 1920 году, финны сохранили под своим контролем значительную часть оккупированной территории Советской России: Западную Карелию до реки Сестра, Печенгскую область в Заполярье, частично – полуострова Рыбачий и Средний.

В 1921 – 1922 годах началась новая агрессия против СССР, получившая название Второй советско-финской войны. У финнов этот период до сих пор называется «племенными войнами», поскольку, мол, целью их являлось «освобождение от русско-большевистского ига и воссоединение с братским карельским народом».

Финал Второй советско-финской войны для чухонских милитаристов был неутешителен: войска интервентов были разгромлены и вынуждены удирать из Карелии, в связи с чем 21 марта 1922 года в Москве было подписано Соглашение между правительствами РСФСР и Финляндии о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-финляндской границы.

Однако в Карелии финнами был оставлен отряд Пааво Талвелы, продолжавший диверсионно-террористическую войну, проливший также немало крови советских солдат во время Финской кампании и Великой Отечественной войны.

Пааво Талвела

Финские солдаты в окопах под Суомуссалми

Сразу же после заключения мирного договора с РСФСР, Финляндия получила «национального героя» – сакральную жертву в лице студента-нацика Боби Сивена, застрелившегося в знак протеста. Трупик Сивена был моментально подхвачен на щит правящими финскими реваншистами: о его короткой жизни стали снимать фильмы и писать книги.

Боби Сивен, сакральная жертва финских нациков

Кстати, эти события во многом объясняют причины, почему Москве не нужна была новая союзная республика вместо независимой Финляндии. Как рассказал в беседе писателю Феликсу Чуеву бывший Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, «это была бы незаживающая рана».

Враги СССР постоянно пеняют, что во время советско-финской войны в Петрозаводске находилось будущее правительство Финляндии во главе с видным деятелем Коминтерна Отто Куусиненом, однако они же при этом скромно умалчивают, что финны в свою очередь носились с идеей создания в Хельсинки «нового правительства России», рассылая приглашения вступить в него таким разным политикам, как Троцкий и Керенский. Что касается «правительства» Куусинена, то его следует рассматривать как рычаг психологического давления на горячих чухонских «ястребов». Дескать, будете дёргаться – получите коминтерновца в президенты.

Самое же интересное, что агрессивные планы финского руководства находили живейшую поддержку у довоенного руководства Польши, обуреваемого идеей «прогуляться на танках к стенам Кремля».

В 1938 году сталинское руководство пришло к пониманию, что Финляндию последовательно превращают в плацдарм для будущего вторжения в СССР. Смертельная опасность угрожала Ленинграду – второй столице, колыбели революций, крупному научному и промышленному центру, где была сосредоточена треть советской тяжёлой индустрии. При том, что граница с Финляндией на тот момент проходила в 32 км от города, была реальная угроза артиллерийских обстрелов Ленинграда из тяжёлых орудий.

Тогда же правительству Финляндии из Москвы был направлен запрос о гарантиях ненападения в случае войны с Германией. Хельсинки отказались их предоставить.

Тем временем Финляндия предоставила свои аэродромы в полное распоряжение Люфтваффе, разрешила германским боевым кораблям базироваться на своих островах, а также позволило германской военной разведке абвер открыть в 1939 году КО (военная организация) «Финляндия», известную как «бюро Целлариуса», в задачу которого входила разведка и диверсии против войск Ленинградского военного округа, Балтийского флота и промышленности района.

Весь 1939 год правительство СССР не оставляло попыток договориться с руководством Финляндии мирным путём и даже ценой серьёзных территориальных уступок, чтобы повысить уровень взаимного доверия и безопасности.

В начале 1939 года Советский Союз предложил передать в аренду финские острова Гогланд, Лаавансаари (ныне Мощный), Тютярсаари и Сескар, назвав в качестве компенсации земли в Восточной Карелии. Эти переговоры закончились безрезультатно.

В октябре 1939 года СССР предложил Финляндии заключить пакт о взаимопомощи, но и тут Москву ждал жесткий отказ.

Летом-осенью 1939 году в Финляндии проводятся самые большие военные маневры (по оперативному плану VK-2) с имитацией штурма линии советских укреплений. На учения приглашены наблюдатели со всей Европы, кроме СССР.

Финские маневры на Карельском перешейке, лето 1939 года. На фото – танк “виккерс”

В октябре-ноябре 1939 года Советский Союз предлагает финнам расширить Пакт о ненападении, с обменом некоторых территорий. Финляндии был предложен в обмен в два раза больший по площади участок в Советской Карелии.

В то время, когда в Москве ведутся очередные мирные переговоры, 6 октября в Финляндии призывают резервистов, а с 12 октября объявлена полная мобилизация.

Одновременно с мобилизацией Финляндия начинает эвакуацию населения не только из пограничных районов, но и из Хельсинки и других крупных городов. Только в октябре было эвакуировано более 150 тысяч человек. В форсированном темпе проводится модернизация «линии Маннергейма». Что это, как не подготовка к войне?

Всё время, начиная с 1918 года, с финской стороны границы происходят провокации, усилившиеся в период 1938 – 1939 годов.

Постоянные нарушения морской границы финскими браконьерами, задержание финского пограничного катера. Инциденты на сухопутной границе с финской стороны были столь многочисленны, что их даже не фиксируют и не расследуют – к ним просто привыкли.

Все довоенные финские планы боевых действий против СССР были достаточно откровенны и предусматривали наступление отрядов лыжников вглубь Восточной Карелии с целью перерезать Мурманскую железную дорогу. Этот план был частично реализован летом-осенью 1941 года.

Финские оккупанты переходят мост через реку Сестру в районе деревне Майнила, 1941 год

Таким образом, у советского руководства осталась единственная возможность приведения в чувство неадекватного северного соседа – отодвинуть границу от Ленинграда на север военным путём. Или, как говорил в таких случаях Клаузевиц, «война является продолжением политики иными средствами».

«Казус белли» не замедлил появиться: им стал «инцидент в Майниле» 26 ноября 1939 года – обстрел финнами советской территории. Историки до сих пор спорят – был ли инцидент на самом деле, или он придуман для вторжения в Финляндию, да это и не столь важно на фоне агрессивных приготовлений финских политиков, провозгласивших СССР «злом, которое необходимо уничтожить» и поэтому согласившиеся сотрудничать с Гитлером.

Что касается потерь Красной Армии, понесённых в ходе Финской кампании, то они главным образом относятся к начальному периоду войны, когда военное командование руководствовалось «доктриной Мерецкова», согласно которой разгром Финляндии поручался Ленинградскому военному округу, а также недооценке сил и уровня подготовки противника. Первые поражения привели к тому, что возобладала «доктрина Шапошникова», и против армии Финляндии применили всю мощь военной машины СССР, в результате чего и были достигнуты цели и задачи войны.

Советские саперы ползут со взрывчаткой к финскому доту

Кроме того, Красная Армия показала, что она способна учиться на ошибках и совершенствовать боевой опыт непосредственно в ходе боевых действий, а штурмовые группы сапёров весьма эффективно уничтожали укреплённые огневые укрепления «линии Маннегрейма», включая широко разрекламированные финской печатью «неприступные» доты-миллионники (поскольку их строительство обошлось более чем в миллион финских марок). Замечательно, что Франция и Великобритания, спонсировавшие и толкавшие Финляндию на войну с СССР, оказались не в силах поддерживать темпы снабжения финской армии авиацией и боевой техникой, поскольку их убыль на фронте были опережающими.

Красноармейцы осматривают взорванный дот-миллионник

Что выиграл СССР от победы в Финской войне?

Не пришлось размениваться территориями, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Кроме того, поражение Финляндии в войне заметно ослабило её силы к началу Великой Отечественной. Франция и Великобритания, уже было собравшиеся наносить бомбовые удары по бакинским нефтепромыслам, сами попали в трудное положение в связи с началом Второй Мировой войны. То, что СССР исключили из Лиги наций, вообще следует считать политическим курьёзом, поскольку к концу 1930-х эта организация оказалась неспособной решать даже мизерные проблемы войны и мира, а с уходом СССР её дальнейшая деятельность стала полностью бессмысленной.