Никакой интеграции с Лукашенко, он должен уйти – российский эксперт

05.03.2021, Москва, Елена Острякова

Россия не должна подписывать интеграционные соглашения с Белоруссией, пока у власти в этой стране находится Александр Лукашенко.

Об этом в интервью youtube-каналу «Политическая Россия» заявил эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не являюсь сторонником скорейшей интеграции, что Лукашенко должен в наши объятия сдаться. Это нужно делать, но после Лукашенко, потому что Александр Григорьевич на данный момент является токсичным человеком не только в мире, но и для собственного народа. Любые объятия с Лукашенко – это возможность измазаться чем-то нехорошим от этого плохо пахнущего человека. Любые интеграционные шаги будут восприняты не с ликованием, а как стремление спасти свою пятую точку диктатора Лукашенко. И многие сторонники интеграции могут отвернуться от России» – сказал Скориков.

Он считает, что Россия должна уговорить Лукашенко провести трансфер власти и передать ее пророссийским политикам.

«Нам нужно провернуть этот трансфер. Россия должна жестко сказать: Александр Григорьевич, отпусти вожжи, разреши пророссийским силам сформироваться. Они должны быть сформированы не тобою и твоим КГБ, а реальными лидерами. Сейчас они неузнаваемы, у них нет медийной поддержки, организационных структур, финансирования.

Он 30 лет уничтожал на корню любое пророссийское и прорусское движение. Он боялся их больше, чем змагаров-националистов. Но сейчас, отпусти. Они будут оппозиционными и конкурентными, но умеренно, и гарантируют политический парашют, спокойную пенсию и даже место в учебниках истории», – сказал Скориков.

Если Лукашенко не последует этому совету, считает эксперт, любого другого преемника, его «раздавит финансово подогретые международно признанная бчб оппозиция».

«Когда мы его принудим к этому трансферу, то с новой властью, пришедшей в результате демократических выборов, мы и подпишем любую интеграцию – вплоть до объединения в единую страну», – резюмировал Скориков.