Новый посол РФ в Белоруссии согласен называть ее Беларусью

30.05.2019, Москва, Елена Острякова

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев дал понять, что пойдет на уступки националистам, которые требуют, чтобы русские называли их страну исключительно Беларусью.

Ведущая на канале «Россия-24» попросила дипломата объяснить белорусским коллегам, что россияне никого не хотят обидеть, когда говорят «Белоруссия», «это дань традиции, так мы называем старых друзей».

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«Второго июня я улетаю к своему новому рабочему месту в столицу республики Беларусь», – ответил Мезенцев, который в течение всего интервью называл страну Белоруссией.

Мезенцев пришел на место Михаила Бабтча, который занимал активную позицию в вопросах интенсификации интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, чем вызвал неудовольствие президента Александра Лукашенко, который якобы лично просил Путина отозвать посла.

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Также мы писали, что белорусское представительство южнокорейской автомобильной компании Hyundai решило обыграть в своей рекламе спорный вопрос о названии страны.