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Новости Украины

Актриса Ольга Сумская, некогда ставшая популярной благодаря роли наложницы Роксоланы в одноименном сериале, оправдала решение властей о тотальной дерусификации, хотя сама до недавнего времени играла в спектаклях киевского театра имени Леси Украины (несколько дней назад из его названия исключено упоминание как о театре русской драмы, – ред.).

Об этом Сумская сказала в эфире «Люкс ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом артистка признала, что отказ от русской классики лишит жителей Украины целого пласта мировой культуры, однако заявила, что это неизбежно после «таких кровавых событий».

Отметим, что Сумская сама имеет непосредственное отношение к тому, что стало причиной упомянутых выше «кровавых событий». Вот, например, ее высказывания в поддержку тотальной дерусификации, а вот – признание в корыстном интересе, потому что от вытеснения российских артистов она стала больше зарабатывать. Правда, на Западной Украине Сумскую так и не приняли за свою.

«По Чехову, пока что, вопрос. Переводить нет смысла… Хотя, не знаю, он и в переводе шел. Мы посмотрим по обстоятельствам. В принципе, если не думать про самое ужасное, эти новеллы, его прекрасные произведения –поучительные. Понятно, что мы не можем вычеркнуть это из нашей души, потому что Чехов является мировой классикой. И если мы совсем не будем ставить по его произведения постановки, то что-то произойдет негативное. Эти писатели – и Булгаков, и Чехов, и Достоевский, и Толстой, которого мы играли («Анна Каренина» – графиню Вронскую играла). Конечно, на сегодняшний день, может быть (распрощаемся с ними – ред.), и навсегда», – размышляла Сумская.

Она убеждена, что насильственное искоренение русского языка – «целиком оправданная политика».

«Сейчас – да. Конечно, как может быть иначе после таких кровавых событий? Все, что касается их культуры… Это так и есть. Не знаю, сколько должно миновать поколений для того, что это как-то переосмыслилось. Это никогда не забудется. Это уже неотвратимый процесс», – сказала артистка.