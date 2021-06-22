ПАСЕ не простила Гончаренко оскорбление Меркель и Путина

22.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Регламентный комитет ПАСЕ «оправдал» скандальную выходку украинского депутата Алексея Гончаренко с демонстрацией во время заседания украинской символики и якобы простил оскорбления лидеров других государств.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Европейская правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на заседании Регламентного комитета ПАСЕ приняли решение закрыть кейс относительно меня по ситуации на апрельской сессии, когда я спросил Ангелу Меркель, убийца ли Путин, и когда я, выступая, продемонстрировал украинский флаг с Донбасса, простреленный российскими пулями. Приняли решение закрыть это дело против меня без каких-либо санкций», – сказал он.

Однако на вопрос, по какой именно выходке отменили санкции – обращению к Меркель или демонстрации флага, Алексей Гончаренко ответил, что «никто этого точно сказать не может». Тем не менее, спустя некоторое время в своём Telegram-канале он написал, что санкции сняли только за демонстрацию флага.

«К сожалению, санкции по жалобе Толстого за оскорбление его и Путина остаются в действии, на этой сессии у меня не будет слова, но я продолжаю работу в комитетах и кулуарах», – написал Гончаренко.