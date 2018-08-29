Плоды ассоциации: Половина Украины больше не желает слышать про ЕС и НАТО

29.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Экономические реформы киевских властей, продиктованные ассоциацией Украины с ЕС, заставляют всё большее число украинцев отказываться от идеи вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 2014 года у нас резко возросло количество сторонников ЕС и НАТО, но со временем оно уменьшается. Сейчас, согласно социологическим опросам, количество сторонников НАТО упало ниже 40%, а сторонников ЕС – порядка 50%.

Ясно, что если провести референдум и объявить всех противников ЕС и НАТО врагами народа и агентами Кремля, проводить избирательную кампанию в условиях отсутствия «фантастической свободы слова», как любит говорить президент, то можно добиться позитивного результата. Но, как видите, Порошенко не решился спросить у народа, что он, собственно говоря, думает.

Динамика склонности к ЕС и НАТО будет спадать и дальше, мы уже чувствуем действие экономической части соглашения об ассоциации с Европейским союзом», – пояснил эксперт.

«Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на встрече с тбилисскими студентами заявила, что в ближайшие годы о вступлении Украины в ЕС речи не идет, так как ближайшие десять лет уйдут только на разработку шагов по вступлению Украины в Европейский союз.

Также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Киев заявил, что многим европейским странам не нравится идея вступления Украины в НАТО.