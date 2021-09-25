Политолог Зеленского: «На выборах в Госдуму появился новый вызов для Украины»

В Киеве встревожены массовым участием жителей республик Донбасса в политической жизни РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины киевский политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, давая оценку минувшим выборам в Госдуму РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он утверждает, впрочем, не приводя конкретных доказательств, что онлайн-голосование в Москве якобы «стало одним из способов манипуляции и фальсификации результатов», хотя иностранные наблюдатели и эксперты назвали последние российские выборы выборы «примером для всего мира».

«Также на этих выборах для Украины появился новый вызов. Один вызов был после 2014 года — это выборы на оккупированных территориях в Крыму. А второй вызов новый — на нынешних выборах в голосовании массово участвовали жители ОРДЛО с российскими паспортами. И мы, как и тогда, не будем признавать эти выбоы, поскольку они проводились на оккупированных территориях. Кроме того, в нынешней Думе будут присутствовать боевики, воевавшие против Украины. Например, Александр Бородай, первый премьер-министр так называемой ДНР, и Захар Прилепин, если получит мандат», – опасается Фесенко.