«Получили смех один, а не «единую церковь» – киевские СМИ

12.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на поддержку власти, на Украине так и не удалось создать из раскольников так называемую единую поместную церковь.

К такому выводу приходит киевский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот нам теперь тычут в нос нашей «несостоятельностью», потому что мы «не достигли единства» – в смысле, не выперли из Украины Московский патриархат и не «покрыли» свою «каноническую территорию». У нас тут теперь две православные церкви — ПЦУ и УПЦ МП. Нет, три – есть же еще патриарх Филарет. Ну, какое же это «единство»? И, соответственно, какая же это «церковь»? Смех один…», – отмечается в публикации.

«И ладно бы только нам в нос тыкали нашим «неединством» как доказательством нашей «неистинности», – Вселенскому патриарху тоже досталось. И поболе, чем нам с вами, – тут дело пахнет новой «великой схизмой». За «раскол» РПЦ мировое православие готово расколоть само мировое православие по принципу взаимного гарантированного ядерного уничтожения. Я вас предупреждала: «единство» — страшное оружие в умелых руках», – резюмирует автор публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава так называемого «киевского патриархата» Филарет признал, что каноническую церковь расколоть не удалось

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