Пушилин объяснил, почему не ждет ничего хорошего от Кравчука

04.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука новым руководителем украинской делегации в ТКГ ничего не изменит, поскольку политические решения такого уровня принимает не он и даже не Киев, а западные хозяева.

Об этом в ходе общения с жителями Донецка на мероприятии в честь 90-летия Воздушно-десантных войск заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меняются лица и больше ничего другого. Украина не субъект, а объект для внешнего вмешательства. Поэтому будь там хоть Кучма, Кравчук, хоть Ющенко – ничего не поменяется.

Я лично не верю, что ситуация может измениться в лучшую сторону с приходом того или иного. Это политика государства и внешних сил, которые очень серьезно влияют на то, что делается в Украине. Посмотрите на Кравчука: то он готов идти на компромиссы, а через день говорит, что не будет этого делать. Или делайте или выходите из процесса – все просто», – отметил Пушилин.

Напомним, ранее в Киеве признались, что единственной целью отправки Леонида Кравчука в Минск является затягивание и срыв переговоров по мирному урегулированию в Донбассе.