15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты воюют в Донбассе не с армией Российской Федерации, как заявляет Киев, а с местными жителями, многие из которых являются гражданами РФ.

Об том в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких русских войск там нет. Есть отдельные товарищи с российским гражданством, а сейчас их стало вообще дохрена. А наши нацики стреляют по своему бывшему народу, по своим согражданам», – сказала Монтян.

Напомним, накануне в ДНР в Иловайске у барельефа Скорбящей матери состоялось памятное мероприятие, приуроченное к шестой годовщине начала боевых действий в городе, завершившихся разгромом ВСУ.

В то же время в Верховной раде потребовали «всеобъемлющего» расследования по разгрому украинских войск в Иловайском и Дебальцевском котлах.