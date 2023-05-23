СБУ вновь признает, что граждане Украины корректируют удары российской армии

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Среди украинцев, несмотря на беспрецедентные репрессии, находятся смельчаки, которые идут на сотрудничество с Россией и помогают ВС РФ в денацификации и демилитаризации Украины.

Так, СБУ отчиталась о задержании в Черкассах мужчины во время корректировки им удара ВС РФ по объектам Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении утверждается, что контрразведка разоблачила в Черкасской области «агента главного управления генерального штаба ВС РФ», который собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО на территории Украины.

Задержанным оказался житель подконтрольной РФ части Херсонщины, который в начале СВО поддержал Россию.

«Впоследствии через мессенджер на него вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с «предложением» негласного сотрудничества. По указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности как переселенец. На территории региона предатель собирал информацию о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры», – говорится в заявлении.

При этом в СБУ подчеркнули, что особенно корректировщика интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, заводов, мостов и дамб.

«Полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото. Разведданные нужны были захватчикам для корректировки повторных воздушных ударов по территории региона», – утверждают спецслужбы Украины.

Сообщается, что задержание произошло непосредственно во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего отчёта в российскую военную разведку. У фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеского разведзадания.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Жителю Херсонщины грозит пожизненное лишение свободы.

Отметим, что сообщения о задержании корректировщиков от СБУ идут практически каждый день. Так, на днях украинская спецслужба проинформировала, что в Запорожье был задержан таксист, снимавший военные объекты для передачи их координат российской разведке.

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