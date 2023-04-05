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В Закарпатье, которое находится под контролем Украины, многие местные жители симпатизируют Венгрии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в репортаже антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда», журналисты которого вернулись из региона.

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«В селе Попово Косоньской общины можно было бы чувствовать себя так же, как и в другой украинской глубинке. Если бы не языковой нюанс», – рассказывает издание.

Журналисты попытались пообщаться с местными женщинами, на что те ответили, что не знают украинского языка, говорят на венгерском и понимают русский.

«Это село венгерское», – говорит одна из женщин.

В свою очередь еще одна местная жительница по имени Анна знает «мову», но говорит, что украинские СМИ «много врут» и высказывается в поддержку Будапешта.

«Венгры хорошо делают. Народ здесь всегда мирно жил. Почему должны разрешать посылать оружие, если здесь единственный уголок на всей Украине, где тишина? Здесь много людей приехало, все хорошо живут. Пережили это ужас. А венгры столько помощи переслали, передать вам не могу! Границы открывали – уходите. Чего надо ложь заливать?», – недоумевает Анна.

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В свою очередь местный проукраинский депутат Василий Антипов жалуется, что в регионе очень много топонимов, посвященых венгерским деятелям.

Он рассказал о выдвинутой инициативе платить родителям детей 1-4 классов коммунальных заведений 30 тысяч гривен ежегодно, но при условии, что те отдают детей в классы с государственным языком.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эту идею «грубым шагом к ликвидации венгерского меньшинства».

«За людей должны бороться. Мое личное мнение: государство Венгрия проводит скрытую экспансию путем монополии на изучение языка», – негодует депутат.

Об экспансии Венгрии он рассказывает у стен Закарпатского венгерского института имени Ракоци.

«Почему большинство его выпускников, получив диплом с печатью, гербом Украины, не знают украинского? Выходит, что готовим кадры для другого государства. Не знаю, где есть еще в мире такая практика: человеку дают диплом страны, язык которой он не знает», – сокрушается Антипов.

А переехавший в Закарпатье проукраинский активист соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков похвастался, что на границе с Венгрией снесли самый большой памятник советскому солдату в западных регионах страны, который он назвал «колониальным бельмом».

«Мы думали, технически его трудно будет убрать. Но немного подпилили, дернули – и больше его нет. Это был такой же маркер, как танк Т-34, убранный в Мукачево. Или Пушкин, от которого избавились там же. В Закарпатье, кстати, есть село Пушкино, которое до сих пор почему-то не переименовали. Надо ехать, говорить с ними», – сказал Поздняков.

По его словам, за год в Закарпатье исчезли до 80 памятников, мемориальных табличек и символов, абсолютное большинство из которых касается России и СССР.

«Где-то 900 улиц получили новые названия, осталось переименовать еще 200. Но есть свои региональные особенности. К примеру, в венгерских этнических поселках улицы Гагарина и Пушкина становятся улицами, условно говоря, Иштвана I и Шандора Петефи», – высказывает недовольство русофоб.

При этом он добавляет, что венгры здесь разные.

«Есть те, кто воюет, волонтерит, поддерживает Украину. А есть персонажи, которые видят Закарпатье в составе Венгрии, это правда», – признает собеседник «УП».

Пока он жил в Ужгороде, считал стереотипными разговоры о том, что в Закарпатье не все понимают украинский, пока не поездил по некоторым селам.

«Живут немного в своем «гетто», не интегрированные в общеукраинское «тело». Если они будут постоянно смотреть только в ту сторону, возникнут государственные риски», – отметил Поздняков.

«Я до сих пор не могу осознать, что рядом с украинскими флагами есть венгерские. Как это может быть? В Сумской области, в Путивльском районе есть российское этническое меньшинство, но там нет флагов РФ. Или белорусских где-нибудь на Черниговщине. Это было бы дико», – возмущается он.

Не сладко приходится здесь и созданной из раскольников УПЦ.

.«Ситуация относительно Православной церкви Украины туй, в Закарпатье, очень тяжелая», – признается представитель УПЦ Владислав.

Он жалуется: когда попросили власть выделить землю под храм, им предложили 30 соток «на выселках, у мусорной свалки», потом пришлось закрепиться на клочке от частных спонсоров, но тоже на окраине.

«Соотношение приходов ПЦУ и УПЦ, бывшей УПЦ МП, на Закарпатье равнозначно соотношению снарядов в ВСУ и армии РФ в начале вторжения. Только в Береговском районе Закарпатской области 18 храмов УПЦ, формирующих «особый» взгляд на войну», – уточняет «УП».