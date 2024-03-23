«Ситуация не радужная»: СМИ о последствиях российского удара по энергетике Украины

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Вчерашний массированный российский удар по объектам украинской энергетики не достиг всех поставленных задач, но тем не менее нанес колоссальный урон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет близкое к посольству США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«В ночь с 21 на 22 марта российские войска выпустили по энергосистеме Украины более полутора сотен ракет и дронов. Средств не жалели. Попытка, к счастью, на все 100% не реализовалась, но врезало сильно. На пике было потеряно до 2 млн·кВт мощности, часть из них — надолго. Выводы напрашиваются сами собой. А учитывая, что суть проблемы с недостатком средств ПВО для защиты энергосистемы мы описали еще в ноябре, хочется крепко выругаться… Большинство запущенных дронов сбили. В результате план рашистов одним ударом погасить все станции на Западной Украине не удался. Но прилеты были серьезные. В машинный зал «Бурштына» снова прилетела ракета. Сильно досталось и Ладыжинской ТЭС», – говорится в статье.

При этом подчеркивается, что ракеты «прорывались еще чаще, чем дроны».

«Особенно там, где перехватывать их было просто нечем. При всем желании и рвении зенитными пулеметами сбивать баллистику и крылатые ракеты сложно. Результат знаем — десятки поврежденных объектов, в том числе 20 подстанций, аварийные отключения, энергопомощь из соседних стран. Наиболее сложная ситуация в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях. Шок дня, конечно, — ДнепроГЭС. Восемь крылатых ракет попали в Днепровскую ГЭС. Сильно поврежден машзал (он же — турбинное отделение) ее новой части, так называемой ГЭС-2. Невольно вспомнилось прошлогоднее варварство на Херсонщине. К счастью, угрозы прорыва дамбы нет, но проблем валом. Часть оборудования станции повреждена надолго…», – сокрушается издание.

Отмечается, что «ситуация не особо веселая», но и не безнадежная, удары при плюсовой температуре и в разгар зимы имеют разные последствия. При этом удар по ДнепроГЭСу называется «тревожным маячком и лишним поводом еще раз подумать о безопасности».

«Могут ли ударить еще? Могут. Лучше быть готовым к длительным перебоям с электричеством. Энергосистема имеет запас прочности и выстоит, если атаки повторятся. Но цена может быть высокой. Недавно на Ставке снова обсуждались вопросы защитных сооружений и их готовности. Ситуация далеко не радужная. Еще и осложненная многочисленными и почти неприкрытыми попытками устроить там «кормушки» для своих, — когда стоимость однотипных укрытий отличается на разных объектах в разы. Что это, если не прямая работа в пользу рашистов?», – возмущается издание.

Кроме того, автор жалуется на проблемы с ПВО.

«Ее как не хватало, так и не хватает. Лишних установок просто нет. Поставки союзников важны и требуют постоянной работы, не озираясь на страхи НАТО и неизвестно кем придуманные красные линии. Поскрести по сусекам у наших союзников в поисках ПВО или РЭБ необходимо. Как и подумать о нашей версии «ответки». Горящий российский НПЗ, нефтетерминал или подстанция — это то, что улучшает экологию планеты, способствует инклюзивности и гендерному разнообразию», – язвительно резюмирует «ЗН».

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