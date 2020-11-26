Советник Путина призвал спокойно относится к белогвардейцам и буденовцам

26.11.2020, Москва

Русские любят спорить на исторические тему и бросаться при этом из крайности в крайность

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой интервью» заявил экс-министр культуры, советник президента РФ Владимир Мединский, отвечая на вопрос, почему так непримиримы споры на исторические темы.

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«Люди любят историю. Но нас всегда бросало в крайности. Возьмем Ивана Грозного. То положительный герой, то отрицательный. До такой степени, что Александр III вычеркивает его фигуру с памятника Тысячелетию России. Потом приходит ХХ век. И в сталинские годы Иван Грозный – снова человек, при котором Россия из княжества превратилась в мощнейшую европейскую державу. Потом оттепель — и Грозный опять отрицательный герой», – сказал советник президента.

Он призывает смотреть на события прошлого «с холодным сердцем».

«Спокойно относиться и к белогвардейцам, и к буденновцам. То, что нам сегодня кажется чудовищным, нашим наивным, но жестким предкам казалось само собой разумеющимся», – говорит Мединский