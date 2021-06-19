Сожрите друг друга: СБУ накрыла базу нацистов, прикормленных Кличко

19.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Вялотекущая войнушка Офиса Зеленского с киевским мэром Кличко вышла на новый уровень – как в какой-нибудь компьютерной стратегии. Теперь в игру «Загони мэра за Можай» включилась СБУ. После недавних памятных повальных обысков в мэрских бюджетных кормушках – коммунальных предприятиях Шерлоки из «избушки» внезапно нагрянули туда, где их точно не ждали – на базу прикормленных Кличко нацистов из так называемой «Муниципальной стражи».

Почему нацистов – спросите вы? – А потому что под этой благозвучной вывеской скрываются боевики хорошо известной на Украине и за ее пределами неонацистской группировки С14. Вернее, той ее части, которая не находится на содержании у самой СБУ.

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Оставшихся не у дел нациков в свое время трудоустроили под крылом киевской горадминистрации, одели в хаки с муниципальными шевронами и подрядили за зарплату из городской казны в помощники полиции – «следить за общественным порядком» в парках, скверах, во время массовых мероприятий, а также на вокзалах, остановках общественного транспорта и в тому подобных местах. В частности, несли они свою «героическую службу» во время недавнего локдауна.

В том, что его подопечные не просто мимо проходили, а таки натуральные нацисты, имел возможность в свое время лично убедиться и сам киевский градоначальник, когда в июле прошлого года поймал в одном из подземных переходов столицы и осуществил «гражданский арест» граффитчиков, рисовавших на стенах расистские лозунги.

По этому поводу Кличко даже выпустил видеоролик на ютубе и сделал пост в фейсбуке. Вот, что он тогда писал: «На улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые рисовали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из «художников» сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции. На видео – оба молодчика, так что найдем и беглеца».

Когда же молодчика нашли, выяснилось, что это подопечный Кличко, которому мэр платит зарплату как члену «Муниципальной стражи». А после трудовой вахты он отводит душу, рисуя неонацистские лозунги на стенах.

Более того, побратимы задержанного из той же варты не побоялись наехать на грозного экс-боксера. Глава одного из подразделений «Муниципальной стражи» заявил, что мэр задержал его друзей и посоветовал вместо составления админпротокола подарить граффитчику три ведра краски:

«Виталий Кличко, сегодня ночью Вы поймали двух моих друзей. Обоих знаю много лет. С лучшей стороны. Один прошел войну. Ему удалось от Вас уйти. Другой – Синица Ярослав. Раненый на Майдане. Ему титушки разнесли полголовы».

Получилось очень неудобно. Из-за сущей мелочи – подумаешь, расистские граффити! – вся страна узнала, что столичная мэрия нанимает ультраправых охранять общественный порядок. Прямо как в анекдоте про козла, которого пустили в огород стеречь капусту. Кроме того, всплыли и разного рода темные делишки наемников, вроде погромов цыганских поселений, травли православных священников, неугодных журналистов и нападений на ЛГБТ-активистов, что особенно досадно для власти, учитывая пристальное внимание к этому вопросу со стороны амбасады США.

И вот, теперь СБУ пришла в офис этой самой «Варты». Судя по релизу спецслужбы, там нашли целый арсенал: гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет «KRISS» производства США калибра 9*21 мм, почти сотню патронов различного калибра, значительное количество охотничьего нарезного оружия.

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И, что самое главное, – ни одного разрешения на хранение всего этого добра.

Но это цветочки. Ягодки же в другом. Оказывается, под крышей существующей на деньги ничего не подозревающих киевских налогоплательщиков муниципальной структуры свил себе гнездо целый подпольный тренировочный центр по подготовке боевиков. Говоря языком протокола, «незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Киеве».

Как тут не вспомнить такие же обнаруженные внезапно прозревшей «избушкой» тренировочные лагеря под Киевом для подготовки боевиков ЧВК Семена Семенченко?! И как это у всевидящего ока нацбезопасности столько лет были закрыты глаза, а открылись они только сейчас?

Впрочем, хватит об идеологии. Во многом она лишь прикрытие для банальных бандитских схем аля девяностые. Только тогдашние бритоголовые качки не называли себя «патриотами» и «ветеранами». А просто облагали данью ларьки и орудовали битами. Нынешняя же бандитская поросль не только зарабатывает, крышуя незаконные стройки нужных застройщиков и нагибая в интересах бизнес-дружбанов Кличко «непослушных» рыночных торговцев и владельцев киосков (так называемых МАФов), но и не забывает ходить на факельные шествия и орать СУГС.

В этой разборке не жалко ни одну из сторон. Но все же любопытно – ультраправые наемники мэрии как обычно отделаются легким испугом, или в этот раз им прищемят хвост посерьезнее?