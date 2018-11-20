США сдуру решили, что Россия должна поменять Конституцию Украины

20.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Вашингтон полагает, что РФ должна выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия не является.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Он обратил внимание, что в ходе недавно проходившего в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина–США было принято совместное заявление, показавшее, что американские и украинские партнеры работают “в собственной, удобно сконструированной реальности”, в рамках которой якобы растет благосостояние украинского народа, власти продолжают бороться с коррупцией, а украинцы являются свободной нацией, строящей современную демократию западного образца.

“Следующий аспект, который нельзя обойти стороной, — американо-украинская позиция относительно урегулирования конфликта в Донбассе базируется на безальтернативном утверждении, что кризис разрешится только после того, как Россия выполнит Минские соглашения. Всё бы ничего, но Москва, как известно, не является стороной этих соглашений, а выступает в роли гаранта договоренностей. Даже любопытно будет посмотреть на позицию американских партнеров, когда Россия на основании и в исполнение Минских соглашений станет менять Конституцию Украины”, – удивляется Денисов.

Напомним, что в соответствии с подписанными в Минске соглашениями Украина должна внести в Конституцию изменения, фиксирующие особый статус Донбасса, предусматривающий создание собственных правоохранительных органов, судебной системы, а также право на проведение самостоятельной гуманитарной политики и возможность осуществления внешнеэкономической деятельности.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, США дали отмашку на саботаж минского процесса.

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