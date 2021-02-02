Сталинградская битва продолжается. Теперь за умы

02.02.2021, Москва, Александр Ростовцев

2 февраля 1943 года закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных битв в истории человечества – сражение за Сталинград. В тяжелейших боях июля-ноября 1942 года Красной Армии удалось остановить немецкое наступление, а зимой 1942 – 1943 окружить группировку гитлеровцев и их союзников в ходе контрнаступательной операции «Уран». 6-я армия генерала Паулюса была надёжно зажата в руинах Сталинграда, а деблокирующий удар немцев «Винтергевиттер» отбит.

Финалом сражения стала капитуляция всей окружённой фашистской группировки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В плен сдались фельдмаршал Паулюс и ещё 25 гитлеровских генералов, а также свыше 90 тысяч солдат и офицеров противника на завершающей стадии сражения.

Фельмаршала Паулюса и его адъютанта конвоируют в штаб 64-й армии.

Фельдмаршал Паулюс со штабом сдаётся в плен.

В ходе Сталинградской битвы общие безвозвратные и санитарные потери сторон (убитыми, искалеченными, пропавшими без вести) составили 1,12 миллиона советских солдат и офицеров. Немцы с союзниками (венграми, хорватами, итальянцами, румынами) потеряли 1,5 миллиона.

Поражение гитлеровских армий у Волги имело серьёзные военные и политические последствия: Япония и Турция отказались от вступления в войну против СССР; правительства Италии, Венгрии, Румынии стали лихорадочно искать выход из войны и предпринимать попытки сепаратных переговоров с США и Великобританией. Это было начало катастрофы.

В Германии был объявлен национальный траур, дух гитлеровских солдат был надломлен: Сталинград со всей неумолимостью показал грядущий крах нацистского режима. Мир воспринял победу Красной Армии у волжской твердыни с огромным воодушевлением.

Сталинградской битве посвящены десятки фильмов, сотни книг, тысячи исследований. По своему воздействию на умы у неё, пожалуй, нет равных в истории человечества.

Как сказал когда-то знаменитый американский актёр Марлон Брандо, «если бы в истории Америки была битва масштаба Сталинградской, мы бы на её примере воспитали десятки поколений».

Очевидно, что столь масштабное историческое событие не могло пройти незамеченным мимо антисоветской и антироссийской пропаганды. Пытаться преуменьшить её значение – всё равно что закрывать ладошкой июльское солнце. Прекрасно понимая это, фальсификаторы военной истории взялись за дело с другого конца – с гуманизации и облагораживания гитлеровских полчищ, рвавшихся по горам трупов к Волге, с прицелом на каспийские нефтепромыслы.

В современной Германии, как для внутреннего, так и для внешнего использования, продвигается идейка, будто бы фельдмаршал Паулюс и его солдаты – фигуры трагические, посланные на убой кровавым гитлеровским Молохом. Одновременно с этой, в массовое сознание усердно вдалбливается и другая идейка: вермахт «всего лишь воевал, исполняя воинский долг». Вся вина за геноцид, грабежи и разрушения на Востоке возлагается на СС.

Оно и понятно. На СС, как на преступную организацию, осуждённую международным трибуналом, теперь можно списывать всё, а заодно представлять её как инородное тело, имевшее слабое отношение к Германии. Присосался, понимаешь, невесть откуда взявшийся паразит.

Надо думать, что в скором времени пропаганда демократической Германии свалит на СС вообще все грехи гитлеровского режима, обкатает эту тему как следует, после чего с лёгкостью её отторгнет, полностью очистившись от людоедского прошлого. Мол, с Гитлером «давно всё понятно», СС были сами по себе, а то, что творилось на Востоке во Вторую мировую – это так, «а-ля гер ком а-ля гер», о чём, кстати, заявил не так давно «друг России», германский политолог Александр Рар, узнав о возбуждении СК РФ уголовного дела о геноциде в ходе карательных акций в Псковской и Новгородской областях.

Кстати, в начале июля 2020 года Следком возбудил уголовное дело о геноциде мирного населения Сталинграда и Сталинградской области с выявлением виновных в массовых убийствах как среди военнослужащих из числа немцев и их союзников, так и их пособников.

Первой попыткой отбелить вермахт в массовом сознании был, по-видимому, немецкий фильм «Сталинград» 1993 года. По сюжету, группа друзей, солдат вермахта, попадает из африканского корпуса Роммеля в кромешный ад под Сталинградом. Эти солдаты – хорошие. Другие немцы убивают мирных жителей, эти – нет – они выполняют долг, сражаясь друг за друга и в конце концов замерзают насмерть в заснеженной волжской степи.

«Хорошие» фашисты из фильма «Сталинград» 1993 года.

Надрывное рыдание и мощное сюсюканье о судьбе несчастных немецких мальчиков, перемолотых жерновами двух тоталитарных режимов (это, кстати, третье направление атаки фальсификаторов) обеспечены. Особенно в среде незамутнённых обывателей, черпающих знания из телевизора и книжек в мягких обложках.

Далее последовал ещё более мутный фильм «Враг у ворот» и «Сталинград» отечественного разлива, поданный как коловерчение событий вокруг любовной истории сталинградской девушки Маши и гауптмана вермахта Питера Кана.

«Хороший» фашист из фильма Бондарчука. Интересно, что Томас Кречманн умудрился сняться в обоих «Сталинградах».

Следует ли удивляться, что общечеловеческая киномуть, снятая Бондарчуком-младшим, нашла живейший отклик в душах российских обывателей? Барышни и домохозяйки в соцсетях строчили прочувствованные комментарии, сводившиеся к мнению «фашисты тоже люди», а сам фильм стал одним из лидеров проката в новой истории российского кинематографа, задав рецепт успеха и для других деловитых деятелей искусств.

Апофигеем усилий по гуманизации врага стало выступление перед депутатами Бундестага Коли-с-Уренгоя в компании одноклассников на деньги германских фондов, о том, какими «трагическими фигурами» были набравшие полные рты сталинградской земли немецкие солдаты.

Коля с Уренгоя рассказывает в Бундестаге о трагических фигурах фашистских солдат.

Кем был на самом деле среднестатистический гауптман Питер Кан? Трагической фигурой? Чёрта с два! Всех этих немецких мальчиков никто не гнал на убой кнутом или под угрозой расстрела. На войну они шли добровольно, с мечтами о «лебенсрауме» – огромных жизненных пространствах на Востоке, населёнными недочеловеками и потенциальными рабами.

Что делали эти питеры каны из вермахта под Сталинградом и не только? Они вешали, жгли, грабили и насиловали не хуже СС. Части и подразделения вермахта привлекались для борьбы с партизанами, для публичных массовых казней, расстрелов заложников, сожжения деревень.

Пережившие оккупацию бабушки вспоминали, как немцы с румынами выгребали из сундуков тряпки, выносили из домов всё мало-мальски ценное, чтобы отправить награбленное добро своим семьям. И семьи, что характерно, охотно принимали намародёренное их мужьями и сыновьями, заостряя внимание своих кормильцев в ответных письмах, какие вещи с Востока им бы ещё пригодились в хозяйстве.

Символ Сталинграда фонтан «Детский хоровод» на площади у вокзала.

Немецкая авиация бомбит переправу через Волгу.

Возвращаясь к Сталинграду. Как показывает общение с обычными немцами в соцсетях, им неизвестны такие факты, как гибель 40 тысяч мирных жителей (беженцев и сталинградцев) и разрушение 90% городской застройки в течение одного дня 23 августа 1942 года в результате адской бомбардировки города «рыцарями» Люфтваффе.

В Германии хорошо помнят бомбардировку Дрездена английской авиацией. Разрушенный бомбами, объятый пламенем и залитый кровью Сталинград мало кто помнит.

Кроме того, в самом Сталинграде, в ходе боёв, погибло ещё около 200 тысяч мирных жителей.

Сталинград в огне. Конец августа 1942 года.

Немцам неизвестны такие названия, как «Дулаг-205», «Россошка», «Питомник». А между тем, это были лагеря для советских военнопленных внутри кольца окружения, отличавшиеся нечеловеческими условиями содержания. С 5 декабря 1942 года немцы обрекли тысячи пленных на голодную смерть, полностью прекратив их снабжение.

Западная пропаганда охотно использует в целях шельмования и немецких военнопленных. Мол, поглядите: из них почти никто не выжил – всех сожрал проклятый сталинский режим!

Если обратиться к документам, то из них следует, что в плен красноармейцам сдалась полностью деморализованная солдатская масса, целиком состоящая из обмороженных людей в крайней степени истощения. Во время санитарной обработки с каждой немецкой, румынской, итальянской, хорватской, итальянской тушки снимали по 200-300 граммов вшей. Немудрено, что санитарные потери военнопленных в подобном состоянии будут зашкаливающими даже при самом гуманном обращении, что и было в действительности.

Но, обратно же, кто в этом виноват и что делали эти люди вдали от своих тёплых домов и семей? Сидеть до упора в сталинградских руинах их Сталин заставил?

Пропагандой ФРГ тщательно ретушируется и отмывается от крови фигура командующего 6-й армии фельдмаршала Паулюса: «Он был центральной трагической фигурой в этом событии».

Интересно, в какой момент Паулюс ею стал? Будущий фельдмаршал был одним из разработчиков плана нападения на СССР «Барбаросса». Вплоть до своего пленения 2 февраля 1943 года, Паулюс образцово выполнял планы гитлеровского командования, если не считать его отказ от самоубийства в подвале сталинградского универмага, к которому его подталкивал Гитлер, специально присвоив командующему армией звание фельдмаршала.

Подпись Паулюса красуется под людоедским приказом фельджандармерии 6-й армии, в котором предписывается арестовывать коммунистов и евреев для последующей передачи их расстрельным командам. По сути, приказ расстреливать на месте распространялся на любого человека: «в гражданской одежде с короткой стрижкой – наверняка бывший красноармеец».

Паулюсом также подписан приказ о публичных казнях мирных жителей, помогающих и прячущих попавших в окружение красноармейцев.

То, что Паулюса в советском плену не вздёрнули за военные преступления и отнеслись к нему гуманно, было использовано как показательный пример для немецких солдат: глядите – у нас с пленными обращаются по-человечески.

Гитлер, Паулюс и генштаб вооруженных сил Германии за обсуждением плана «Барбаросса».

В августе 1944 года Паулюс окончательно убедился в неизбежном крушении гитлеровского режима и стал выступать по радио с обращениями к немецким солдатам и офицерам от комитета «Свободная Германия». До этого Паулюс не признавал «Союз немецких офицеров», сформированный из военнопленных, отказывался идти на сотрудничество с советскими властями и открыто выступать против Гитлера.

Да, важную роль Паулюс сыграл на Нюрнбергском процессе, выступив свидетелем обвинения высокопоставленных нацистских преступников, что стало для них большой и крайне неприятной неожиданностью.

Фридрих Паулюс выступает свидетелем на Нюрнбергском процессе.

Однако факт остаётся фактом: почти до самой развязки Паулюс оставался лояльным нацистскому режиму, ибо, понимаете ли, орднунг. А его 6-я армия, кроме элитарности, ничем не отличалась от других армий вермахта – банд убийц, грабителей и насильников.

Эти «ни в чём неповинные солдаты» спокойно наблюдали, как умирают от голода жители Ленинграда, оккупированного Киева, как горят деревни вместе с их жителями, как болтаются на ледяном ветру насквозь промёрзшие трупы повешенных на балконах домов харьковчан. Зою Космодемьянскую пытали и казнили военнослужащие 332-го пехотного полка вермахта, охотно позировавшие фотографу на фоне виселицы.

Надо сказать, что солдаты и офицеры вермахта оставили после себя массу фотосвидетельств в своего участия в грабежах и массовых убийствах мирных жителей, партизан, военнопленных. Отрицать бессмысленно – в архивах хранится масса документов, найденных в личных вещах пленных или убитых немецких солдат. Что мешает их регулярно использовать для контрпропаганды? Неудобно напоминать деловым партнёрам о преступлениях их дедушек на нашей земле?

Лето 1942. Немцы на сталинградском направлении.

Возвращаясь к теме Сталинградской битвы. К сожалению, несмотря на тяжесть нанесённого поражения гитлеровской Германии, это сражение не стало переломным. В феврале 1943 года, Красная Армия, развивая стратегический успех Сталинграда начала наступление, которое историки называют «третьей битвой за Харьков».

2 марта 1943 года советские войска освободили город, но сила удара измотанных в тяжёлых боях соединений стала выдыхаться. Тем временем Манштейну удалось скрытно перебросить и сосредоточить в районе Харькова и Запорожья танковую армию, укомплектованную свежими дивизиями СС.

12 марта советская группировка, освободившая Харьков, была разгромлена, началось отступление. Дивизии снова попадали в котлы, а освобождённая территория снова была оккупирована немцами. Это было тяжёлое поражение, трагедия весны 1943 года.

Герой Сталинградской битвы – будущий Маршал и дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков.

Фашистов удалось остановить у Курска и Белгорода, где состоялось летнее генеральное сражение, определившее ход Второй Мировой и Великой Отечественной войн — битва на Курской дуге. Но это уже другая история.

Пленные румыны под Сталинградом.

Плененный в Сталинграде немец. Теперь он просто няшка и трагическая фигура.

Группа «трагических фигур, выполнявших солдатский долг» в Сталинграде.

Замёрзшие насмерть под Сталинградом немецкие солдаты.

Танковая колонна 6-й армии Паулюса готовится наступать на Сталинград.

До Волги уже рукой подать.

В окопах Сталинграда. За Волгой для нас земли нет.

Моряки и пехота в боях за Сталинград.