Страх толкает Порошенко на новую провокацию

21.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Чтобы поднять свой политический рейтинг накануне предстоящих выборов, президент Украины снова может отдать провокационный приказ на проход военных катеров в Азовское море.

К такому выводу пришли опрошенные “Московским комсомольцем” эксперты.

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«Порошенко хочет продлить военное положение, но хочет не значит может. Дальнейший сценарий развития событий абсолютно не просчитывается, поскольку он не выстраивается на основании логических цепочек. Все действия президента Украины будут зависеть от степени его личного страха. В любом случае если бы поднял себе рейтинг, то ему не надо было бы организовывать эти вбросы про очередной проход кораблей», — полагает политолог Ростислав Ищенко.

Похожего мнения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Порошенко не удалось поднять рейтинг, и он задумал снова устроить провокацию на море. На суше, видимо, боится», — говорит эксперт, отмечая, что вероятность повторной провокации достаточно высока.

«Судя по высказываниям Турчинова, этот вариант развития событий возможен. Но раз уж украинскому президенту не удалось с помощью первого прохода кораблей повысить свой рейтинг среди населения, то и от второго захода этого ждать не стоит. Все это делается с целью ввести долгосрочное военное положение и отсрочить выборы», – убежден Жарихин.

Он также заметил, что таким жестом Украина хочет доказать, что Крым — это их земля, и они имеют права там плавать свободно, без предупреждения.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.

Напомним, что предыдущая попытка закончилась тем, что российские пограничники задержали два украинских катера и буксир вместе со всеми членами экипажей.

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