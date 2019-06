У Зеленского жалуются, что иностранцы не знают, где находится Украина

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украину заграницей знают только по ее некогда выдающимся спортсменам – футболисте Андрее Шевченко и братьям-боксерам Виталию и Владимиру Кличко.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил коллега президента Украины Владимира Зеленского по шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кошевого, пока что иностранцы при встрече задаются вопросом – что такое Украина и где она находится.

«Меня раздражает, что нашу страну за границей или в Европе не знают. Хочется, чтобы знали название страны – Украина. А иногда просто люди переспрашивают: «Украина – это где?». А ты им говоришь – «Шевченко… ну, Шевченко, футбол». – «Ааа, окей».

Знают только по спортсменам. Кличко, Шевченко. Я хочу, чтобы, когда спрашивали у тебя про Украину, ты говоришь «I am from Ukraine», и люди говорили «Oh, yeah, you are cool». Вот чего я хочу. Я хочу,чтобы Украина стала одной из самых сильных европейских держав», – заявил Кошевой.