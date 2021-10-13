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13.10.2021 20:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Торговля, Украина, Цены, Энергетика
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«Украина больше не интересует»: Цена на ростовский уголь за год выросла в четыре раза – эксперт

Новости УкраиныПока Украина погружена в свои вопросы о том, насколько нравственно для государства-русофоба покупать российский...

Пока Украина погружена в свои вопросы о том, насколько нравственно для государства-русофоба покупать российский уголь у той или иной страны, ростовские горняки находят более выгодных покупателей для своей продукции.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда строились угольные электростанции на Украине, они старались подгадать под свой уголь, в том числе, разумеется, и донецкий. Для того чтобы обеспечить угольную электростанцию, уголь должен соответствовать этому качеству. У угля много марок и сортов, но единственное, что абсолютно подходит Украине – уголь, который добывается у нас в Ростовской области, потому что это один угольный бассейн.

Но, поскольку у нас с Украиной не всё просто, одно время ростовский уголь поступал на Украину через Белоруссию, если посмотреть статистику за 2019 год, поставки угля на Украину из Белоруссии выросли в сто раз. Потому что «молодая демократия на Днепре» решила, что покупать уголь на прямую у России нельзя», – сказал он.

В то же время, эксперт отметил, что Ростов уже перенаправил поставки угля в другие места.

«Сейчас, судя по статистике, ростовские горняки нашли, куда продавать уголь без всяких сложностей, тем более – спрос и цена на уголь растут повсеместно, прямо скажем, катастрофически растёт. Сейчас из-за роста безуглеродной энергетики – спрос на уголь вырос в разы.

Если смотреть на такой традиционный показатель стоимости энергетического угля, то цена, по сравнению с прошлым годом, выросла уже в четыре раза, и впервые уголь в Европе стоит дороже, чем в Азии», – заключил Марцинкевич.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что некогда состоятельные украинские шахтёры сегодня вынуждены оставлять свои семьи в крайней нищете и уезжать на заработки за границу.

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