Украина готовится признать своих моряков нарушителями российской границы

31.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Задержанных за нарушение государственной границы РФ в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой – гарантию применения к задержанным норм российского уголовно-процессуального права.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пояснил изданию, высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте российского МИДа, отправленной украинской стороне 25 июня.

«Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались», – сказал источник.

В свою очередь один из адвокатов украинских моряков Николай Полозов говорит, что

украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ.

«Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство – форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях. На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя – следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок – три дня – вынести по данному вопросу решение», – отметил Полозов.

Он говорит, что в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи.

«Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве», – добавил адвокат.

При этом в аппарате Денисовой изданию подтвердили факт передачи ходатайства о её личном поручительстве соответствующим органам РФ, но не смогли уточнить, когда может быть получен ответ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ноябре прошлого года украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.