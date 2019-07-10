Украина начнет похищать людей на территории РФ – российские СМИ

10.07.2019, Киев, Олег Кравцов

Украинские силовики планируют выбить нужные показания из похищенного спецслужбами Украины в Снежном военного пенсионера, бывшего участника ополчения Донбасса Владимира Цемаха.

Об этом пишет «Независимая газета».

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«Сам факт похищения выглядит удручающе, если так дальше пойдет – ВСУ и на территории России скоро начнут похищать людей и вывозить в свои застенки», – не исключает издание.

Также газета задается вопросом, как Европа, ратующая за права человека, оценит явно негуманные по отношению к Владимиру Цемаху действия украинских спецслужб.

«Неясно также, насколько ценны будут для справедливого следствия его показания, выбитые как минимум путем сильного психологического прессинга, поскольку похищенный свидетель помещен в следственный изолятор и ему грозит по другому делу до 15 лет заключения. Из всего случившегося можно сделать лишь вывод о том, что Украина намерена сфабриковать доказательную базу под свою версию случившегося».

Как сообщал «ПолитНавигатор», стали известны подробности похищения начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

В свою очередь российский военкор Александр Коц высказывал предположение, что похищение Цемаха может быть связано с попыткой запустить новую волну фейков о сбитом в 2014 году малазийском «Боинге».