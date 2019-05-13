Украинцы стали лидерами среди иностранных туристов в Крыму

13.05.2019

Несмотря на санкции, угрозы и запреты, поток туристов в российский Крым продолжает расти.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос, как развивается международный туризм на полуострове.

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«В прошлом году Крым посетили делегации и туристические группы из 144 стран мира — это рекорд постсоветского периода. Несмотря на санкции, запреты и угрозы, турпоток из года в год только растет. За прошедшие пять лет у нас в регионе побывали люди со всего мира. Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины — порядка одного миллиона. Около 10% туристов приехали в прошлом году из Белоруссии. Нас посещают гости из большинства стран Евросоюза, США, Китая, ЮАР, Израиля, Сирии, Иордании и многих других. География постоянно расширяется», – сказал Аксенов.

«Совсем недавно на туристском форуме «Открытый Крым» мы встречали самую крупную за последние годы международную делегацию из Индии — это были туроператоры, которые хотят наладить обмен турпотоками между нашими странами. По итогам года Крым вошел в пятерку лидеров ежегодного национального туристического рейтинга и возглавил рейтинг российских регионов по темпам роста туризма», – добавил глава Крыма.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлом году Крым посетило рекордное число туристов после 1991 года.

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