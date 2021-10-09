В Bellingcat отреагировали на признание организации иноагентом

09.10.2021 18:49 (Мск), Москва, Максим Никифоров

8 октября Министерство юстиции пополнило список иностранных агентов. В него вошли журналисты изданий «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Дождь»*, «Проект»* и «Русской службы BBC». Однако среди них оказалась и зарегистрированная в Нидерландах НКО Stichting Bellingcat, которая является юридическим лицом расследовательской группы Bellingcat. Она неоднократно был замечена в антироссийской деятельности вплоть до оправдания терроризма, и наконец ее деятельность была замечена уполномоченными органами.

Реакция журналистов на произошедшее была довольно ожидаемой. На своей странице в соцсети в Twitter интернет-издание опубликовало несколько постов, где назвало событие «ущемлением свободы прессы в России». Издание также заявило, что теперь оно находится в одном ряду с «выдающимися российскими НКО и независимыми СМИ», которые обладают тем же статусом.

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Проблема в том, что находящиеся в реестре иностранных агентов организации как раз не могут являться независимыми в том числе из-за внешнего финансирования. Например, телеканал «Дождь»* официально получал гранты от ЕС и других западных фондов, а подконтрольным главреду «Кавказского узла»* структурам за 3 года было перечислено до 40 миллионов рублей из-за рубежа.

Однако в Bellingcat предпочли не вдаваться в детали и выставить признание интернет-издания иноагентом глупостью. В этом ключе высказался основатель организации Элиот Хиггинс, который подчеркнул отсутствия у нее офисов в России. Этим он пытался показать абсурдность помещения расследовательской группы в реестр и даже специально подчеркнул, что теперь Минюст может признать любую аналогичную зарубежную структуру иностранным агентом.

Удивительно, что журналист осознал это только сейчас: для получения такого статуса необязательно обладать юридическим представительством в стране. Согласно российскому законодательству, достаточно получать финансирование из других государств и распространять материалы других иностранных агентов. И Bellingcat полностью удовлетворяет этим критериям из-за прямых связей с западными грантовыми структурами и тесным сотрудничеством с изданием The Insider* Романа Доброхотова, с которым оно работает над совместными материалами. Более того, расследовательская группа – далеко не первая признанная иноагентом зарубежная организация: ранее по тем же признаком в этом реестре оказались «Голос Америки»* и «Настоящее время»*, у которых тоже нет своих офисов в России.

Фактически у Bellingcat отсутствуют какие-либо значимые аргументы о незаконности или беспричинности признания ее иноагентом на территории страны. Но зачем же тогда журналисты издания вообще так отреагировали на решение Минюста?

Все кроется в деталях: статус иностранного агента наложит ограничение на цитирование материалов расследовательской группы другими СМИ. Это потенциально уменьшит охват аудитории и усложнит трансляцию заведомо антироссийских тезисов. Также это еще больше ограничит возможность сотрудничества с Bellingcat: сейчас граждане могут почти безбоязненно работать с изданием и помогать им в поисках ликвидаторов боевиков террористических группировок, как это делает упомянутое выше издание The Insider*.

Поэтому решение о признании организации иноагентом является давно назревшим и безусловно верным. Остается только спросить: а почему это было сделано лишь сейчас?

Кстати, журналист Bellingcat Христо Грозев задается тем же вопросом. И это весьма показательно.

*Организация признана иноагентом