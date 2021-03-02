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01.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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В Донбассе подорвались девять украинских боевиков

Новости Украины

В зоне «ООС» в результате подрыва на «неизвестном устройстве» получили ранения различной степени тяжести девять украинских боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь солдат – боевые травмы.

Все доставлены в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», – говорится в сообщении.

Напомним, из-за бесконтрольного размещения минных полей, украинские военнослужащие подрываются на «дружественных» минах едва ли не ежедневно.

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