В Донецке рассказали, кто и зачем организовал покушение на комбата ДНР

15.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Покушение на командира Народной милиции ДНР Сергея Попова (позывной «Длинный») было организовано ВСУ для того, чтобы отвлечь внимание общественности от постоянных небоевых потерь и плохого состояния украинской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Так, вчера президент Украины после гибели трёх боевиков 81-й аэромобильной бригады ВСУ, подорвавшихся на собственных минах во время выдвижения на наблюдательный пост в районе населённого пункта Новолуганское, поставил задачу начальнику Генерального штаба Украины Хомчаку лично прибыть в район проведения ООС для проведения разбирательства по данному факту.

Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения «Запад» организовать резонансный диверсионный акт, с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с этой целью украинское командование организовало покушение на одного из комбатов Народной милиции ДНР.

«Объектом теракта украинские боевики выбрали автомобиль военнослужащего НМ ДНР, установив взрывное устройство на дно автомобиля, которое сработало в жилом районе города Горловка.

Мы отмечаем, что данная украинская террористическая операция не была согласована Хомчаком с Киевом и выполнялась по его прямому приказу, что говорит о неспособности политического руководства Украины контролировать военное ведомство страны, что ведет к обострению обстановки на Донбассе по вине украинской стороны.

Применяя террористические методы войны, так называемые украинские «спецназовцы» осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан», – добавили в НМ ДНР.